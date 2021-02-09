Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии

Французско-аргентинский режиссер Гаспар Ноэ перемонтировал свой триллер "Необратимость" 2002 года. Новая версия под названием "Необратимость. Полная инверсия" выйдет в украинский прокат 18 февраля.
Действие разворачивается в течение суток в Париже. Алекс ссорится со своим парнем Маркусом во время вечеринки и идет домой одна. В подземном переходе ее насилует неизвестный. Маркус и бывший бойфренд Пьер решают найти преступника и отомстить, по сюжету.
Главные роли исполнили итальянская актриса Моника Беллуччи и француз Венсан Кассель, которые на момент съемок были женаты.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Легендарные кинотрилогии возвращаются на большие экраны
В 2002-м "Необратимость" стала самым громким скандалом на 55-м Каннском кинофестивале. 200 зрителей покинули зал в первые 30 минут показа. Некоторым из них оказали медицинскую помощь. Несколько человек потеряли сознание во время сеанса. Режиссер признался, что рассчитывал именно на такую реакцию.
Американский кинокритик Роджер Эберт назвал фильм "настолько жестоким, что для большинства людей будет невозможным для просмотра". 2 самые известные сцены - снятое одним планом 9-минутное изнасилование героини Моники Беллуччи и убийство клиента ночного клуба ударами огнетушителем по голове.
Начальные эпизоды оформлены почти неслышным низкочастотным звуком, похожим на шум землетрясения. У многих людей вызывает беспокойство, тошноту и головокружение.
Картина рассказывала историю в обратном порядке. 17 лет спустя в новой версии Гаспар Ноэ сохранил события и диалоги, но разместил их хронологически.
"Этот монтаж делает фильм более понятным, но оттого еще более жутким", - говорит постановщик.
Премьера "Полной инверсии" состоялась в 2019-м на кинофестивале в Венеции.
11 февраля в прокат выходит драма "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Рассказывает о путешествии британского музыканта в США в 1971 году. Это первый байопик о Дэвиде Боуи. Его семья не поддержала проект и не дала разрешение на использование хитов артиста. Вместо этого в кадре звучат каверы, которые в тот период исполнял Боуи.
Комментарии