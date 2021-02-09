Скандальный фильм с Моникой Беллуччи покажут на больших экранах в новой версии

Перемонтированный фильм Гаспара Ноэ "Необратимость. Полная инверсия" будут показывать в кино с 18 февраля. Фото: facebook.com

Французско-аргентинский режиссер Гаспар Ноэ перемонтировал свой триллер "Необратимость" 2002 года. Новая версия под названием "Необратимость. Полная инверсия" выйдет в украинский прокат 18 февраля.

Действие разворачивается в течение суток в Париже. Алекс ссорится со своим парнем Маркусом во время вечеринки и идет домой одна. В подземном переходе ее насилует неизвестный. Маркус и бывший бойфренд Пьер решают найти преступника и отомстить, по сюжету.

Главные роли исполнили итальянская актриса Моника Беллуччи и француз Венсан Кассель, которые на момент съемок были женаты.

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В 2002-м "Необратимость" стала самым громким скандалом на 55-м Каннском кинофестивале. 200 зрителей покинули зал в первые 30 минут показа. Некоторым из них оказали медицинскую помощь. Несколько человек потеряли сознание во время сеанса. Режиссер признался, что рассчитывал именно на такую ​​реакцию.

Американский кинокритик Роджер Эберт назвал фильм "настолько жестоким, что для большинства людей будет невозможным для просмотра". 2 самые известные сцены - снятое одним планом 9-минутное изнасилование героини Моники Беллуччи и убийство клиента ночного клуба ударами огнетушителем по голове.

Начальные эпизоды оформлены почти неслышным низкочастотным звуком, похожим на шум землетрясения. У многих людей вызывает беспокойство, тошноту и головокружение.

Картина рассказывала историю в обратном порядке. 17 лет спустя в новой версии Гаспар Ноэ сохранил события и диалоги, но разместил их хронологически.

"Этот монтаж делает фильм более понятным, но оттого еще более жутким", - говорит постановщик.

Премьера "Полной инверсии" состоялась в 2019-м на кинофестивале в Венеции.

11 февраля в прокат выходит драма "Дэвид Боуи: История человека со звезд". Рассказывает о путешествии британского музыканта в США в 1971 году. Это первый байопик о Дэвиде Боуи. Его семья не поддержала проект и не дала разрешение на использование хитов артиста. Вместо этого в кадре звучат каверы, которые в тот период исполнял Боуи.