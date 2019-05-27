"Обсуждали возможность концерта в год" - выступил первый виолончель Берлинской филармонии

Фото: Анна-Лилия Кокора

26 мая в Львовском органном зале прошел концерт одного из лучших виолончелистов Европы, концертмейстра челистов Берлинской филармонии Бруно Делепеле.

Гостевым дирижером Ukrainian Festival Orchestra был Теодор Кухар - американский музыкант и дирижером украинского происхождения.

"Музыканты такого масштаба, как Бруно Делепеле не частые гости в Украине. Это его первый и пока единственный концерт у нас, - рассказывает заместитель директора Органного зала Тарас Демко. - Договориться о концерте было трудно. Такие музаканты очень заняты со своим гастрольным графиком. Обсуждали возможность за год до ожидаемой даты".

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Демко рассказывает, что познакомились с музыкантом благодаря дирижеру Теодору Кухару и Ноа Бендикс Бэджли - концертмейстром Берлинской филармонии.

"После успешного концерта Бэджли во Львове полтора года назад, он посоветовал Делепеле приехать сюда и выступить. Для нас особая честь работать с ним. Хотим развивать культуру во Львове, и демонстрировать, что мир классической музыки разнообразний и интересный.

Когда мы видим такие таланты на сцене рядом с нашим Ukrainian Festival Orchestra - есть вдохновение учиться и двигаться вместе с ними. Перенимать ценности тех городов и стран откуда происходят музыканты. Стараемся быть похожими на них ", - добавил Тарас Демко.

23 травня у Львові прощались із засновником мистецького об'єднання "Дзиґа" та провідником "Революції на граніті" Маркіяном Іващишином. Культурний діяч раптово помер 21 травня у 52-річному віці. У нього обірвався тромб.