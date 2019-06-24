Обречены жить в холодной стране без надежды на лучшее: в Киеве выступят Ploho

Музыканты Ploho часто критикуют советское мышление. С официальной страницы Ploho в Facebook

Пост-панк группа Ploho из Новосибирска выступит 12 июля в клубе Mezzanine, Киев. В состав входят 2 парня - Виктор Ужаков и Андрей Сморгонский. Их музыка наполнена грустью о прошлом и потерянных поколениях. В текстах и ​​звучании нередко используется советская и постсоветская эстетика.

"Мы недавно вспоминали 1990-е, как маленькими возвращались из школы, заходили в подъезд, а там кололись наркоманы. Таксисты продавали водку из багажника, беспризорные нюхали клей, и мы были к этому приучены. Чего ждать от поколения, которое росло в этой среде? Оно абсолютно бессмысленное, не приносит никакой пользы. Как аппендицит истории, его можно вырезать, и ничего не изменится. Об этом и поем ", - рассказывает вокалист Виктор Ужаков.

Предлагаем ознакомиться с главными хитами коллектива.

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"Кресты". В песне критикуется тоталитарный режим, при котором наказывают всех несогласных. Иногда общество полностью поддается власти и поэтому страдают невинные, по сюжету. Слово "крест" в песне имеет две метафоры - место казни и клеймо на жертвах тоталитаризма.

"И не важно кто здесь прав

Виноватыми будешь ты

На неокрепшем головах

Возвышаются кресты ", - поет Ужаков.

"Новостройки". Композиция о жизни, проводимой в бетонной коробке новых зданий. В тексте есть намеки на советскую эпоху, когда за малейшую провинность могли посадить в тюрьму.

"По бетонным лестнице шаги

Вот так жил, жил, жил и не ломался

На всех этажах живут враги

Кто-то стучал, а кто-то перестукивался ".

"Лиговский проспект". Ничего не хочется, нет шансов на улучшение жизни. Главный герой видит одни и те же вещи каждый день, все превращается в обыденность.

"Тишина вокруг, впрочем как и всегда

Люстры круг, может заменить города

Периодически звонит телефон, ты бормочешь бред

что делать если тебя, надоел свет ".

"Страна дураков". Коллектив продолжает тему бетонных коробок, но на этот раз лирическому герою есть с кем разделить печаль. История молодых влюбленных, что обречены жить в холодной стране без надежды на лучшее.

"Растут дома, рожа этажи

В них я и ты, обреченные на жизнь

В коробках под лестницей долгов

Ведущей на поля страны для дураков ".

"Горький опыт". Лирический герой покидает любимую и понимает, что это навсегда. Он грустит и называет эти отношения горьким опытом.

"Года закончат долгую муку

И нам останется только забыть и простить

Я будто снова держу твою руку

Но только теперь я могу ее отпустить ".

Вокалист и автор текстов группы Ploho Виктор Ушаков вдохновляется поэтом Владимиром Маяковским. "Каждое его слово как кирпич на голову, круто. Поэтов, страдающих реками, березами и селами, я как-то с детства считал блаженными. Читать их было совсем не интересно", - рассказывает музыкант.