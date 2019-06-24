Обречены жить в холодной стране без надежды на лучшее: в Киеве выступят Ploho

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
2 Просмотров: 1980
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 243
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Грузины не понимают, что после российских денег приходят танки
Просмотров: 954
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Назвали самые большие проблемы украинской науки
Просмотров: 2268
Зеленский и олигархи: кто кого
Зеленский и олигархи: кто кого
Просмотров: 3591
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
32-й день президентства Зеленского: влажная уборка и пройденный тест перед Западом
Просмотров: 6066
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Рассказали, что будет с Филаретом после демарша
Просмотров: 5031
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
Владимира Ивасюка исключали из университета за то, что сбросил бюст Ленина
1 Просмотров: 1584
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
"Для ученых важно найти таблетку для борьбы с раком" - ученый
Просмотров: 369
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10755
Фото
Все фото
8
7
37
18
6
Отказался от рисования ради музыки: показали рисунки Владимира Ивасюка
Отказался от рисования ради музыки: показали рисунки Владимира Ивасюка
Для Франсуазы Саган брак был, как спаржа с уксусом
Для Франсуазы Саган брак был, как спаржа с уксусом
600 экспонатов в 23 выставочных залах: Павел Гудимов презентовал проект &quot;Ангелы&quot;
600 экспонатов в 23 выставочных залах: Павел Гудимов презентовал проект "Ангелы"
Канадцы сняли фильм о столичной Троещине
Канадцы сняли фильм о столичной Троещине
Пол Маккартни: &quot;Уйти на пенсию? Нет, спасибо&quot;
Пол Маккартни: "Уйти на пенсию? Нет, спасибо"
Видео
Все видео
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Элтон Джон получил высшую награду Франции
Про Чорнобыль сняли еще один сериал
Про Чорнобыль сняли еще один сериал
Интервью
1/5
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 1521
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 10755
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Илларион Павлюк узнал о беременности жены в день, когда получил шеврон батальона
Просмотров: 675
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 2178
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3186
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
24 июня 2019
Просмотров: 486
Здрастуй, Польща
— Батьку, візьми мене із собою до Польщі, — проситься донька-десятикласниця. — Коли ще Україна гратиме у фіналі чемпіонату ...
понедельник, 24 июня 2019 18:25

Обречены жить в холодной стране без надежды на лучшее: в Киеве выступят Ploho

1 Комментировать
Обречены жить в холодной стране без надежды на лучшее: в Киеве выступят Ploho
Музыканты Ploho часто критикуют советское мышление. С официальной страницы Ploho в Facebook

Пост-панк группа Ploho из Новосибирска выступит 12 июля в клубе Mezzanine, Киев. В состав входят 2 парня - Виктор Ужаков и Андрей Сморгонский. Их музыка наполнена грустью о прошлом и потерянных поколениях. В текстах и ​​звучании нередко используется советская и постсоветская эстетика.

"Мы недавно вспоминали 1990-е, как маленькими возвращались из школы, заходили в подъезд, а там кололись наркоманы. Таксисты продавали водку из багажника, беспризорные нюхали клей, и мы были к этому приучены. Чего ждать от поколения, которое росло в этой среде? Оно абсолютно бессмысленное, не приносит никакой пользы. Как аппендицит истории, его можно вырезать, и ничего не изменится. Об этом и поем ", - рассказывает вокалист Виктор Ужаков.

Предлагаем ознакомиться с главными хитами коллектива.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Луна, DaKooka и группа "Мы" будут пропагандировать физическое удовольствие

"Кресты". В песне критикуется тоталитарный режим, при котором наказывают всех несогласных. Иногда общество полностью поддается власти и поэтому страдают невинные, по сюжету. Слово "крест" в песне имеет две метафоры - место казни и клеймо на жертвах тоталитаризма.

"И не важно кто здесь прав

Виноватыми будешь ты

На неокрепшем головах

Возвышаются кресты ", - поет Ужаков.

"Новостройки". Композиция о жизни, проводимой в бетонной коробке новых зданий. В тексте есть намеки на советскую эпоху, когда за малейшую провинность могли посадить в тюрьму.

"По бетонным лестнице шаги

Вот так жил, жил, жил и не ломался

На всех этажах живут враги

Кто-то стучал, а кто-то перестукивался ".

"Лиговский проспект". Ничего не хочется, нет шансов на улучшение жизни. Главный герой видит одни и те же вещи каждый день, все превращается в обыденность.

"Тишина вокруг, впрочем как и всегда

Люстры круг, может заменить города

Периодически звонит телефон, ты бормочешь бред

что делать если тебя, надоел свет ".

"Страна дураков". Коллектив продолжает тему бетонных коробок, но на этот раз лирическому герою есть с кем разделить печаль. История молодых влюбленных, что обречены жить в холодной стране без надежды на лучшее.

"Растут дома, рожа этажи

В них я и ты, обреченные на жизнь

В коробках под лестницей долгов

Ведущей на поля страны для дураков ".

"Горький опыт". Лирический герой покидает любимую и понимает, что это навсегда. Он грустит и называет эти отношения горьким опытом.

"Года закончат долгую муку

И нам останется только забыть и простить

Я будто снова держу твою руку

Но только теперь я могу ее отпустить ".

Вокалист и автор текстов группы Ploho Виктор Ушаков вдохновляется поэтом Владимиром Маяковским. "Каждое его слово как кирпич на голову, круто. Поэтов, страдающих реками, березами и селами, я как-то с детства считал блаженными. Читать их было совсем не интересно", - рассказывает музыкант.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Обречены жить в холодной стране без надежды на лучшее: в Киеве выступят Ploho». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Киноплакаты, которые были запрещены из-за чрезмерной откровенности
Киноплакаты, которые были запрещены из-за чрезмерной откровенности
14
 Просмотров: 28989
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, пропавшего накануне
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, пропавшего накануне Просмотров: 24021
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
Разруха и зелень: показали стратегическую развязку, которая ведет в сердце Донецка
12
 Просмотров: 22016
Показали самое удивительное озеро Украины
Показали самое удивительное озеро Украины
8
 Просмотров: 13464
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
Бил ножом и молотком: раскрыли подробности и мотив убийства 9-летнего мальчика
5
 1 Просмотров: 13095
Культура
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
 Просмотров: 126
За мечтой: что смотреть с Эль Фаннинг
За мечтой: что смотреть с Эль Фаннинг Просмотров: 72
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
 Просмотров: 189
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
 Просмотров: 522
Мечтай вслух: лучшие песни 30 seconds to Mars
Мечтай вслух: лучшие песни 30 seconds to Mars Просмотров: 72
Больше всего комментируют
19
Предложили платить больше при рождении ребенка: подробности
6
Саакашвили обозвал ЦИК "тварями"
3
Екс-советник президента: часть Крыма может засохнуть
3
В Киеве прошел Марш равенства: как это было
2
Кремль пытается вернуться в украинскую политику - Княжицкий
Голосов: 949
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua