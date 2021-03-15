Обогнал "Мстителей": фильм 2009 года стал самым кассовым в истории

Во время 1-го проката в Китае в начале 2010 года "Аватар" собрал $203 млн. Фото: film.ru

Благодаря повторному показу в Китайских кинотеатрах научно-фантастическая лента "Аватар" вернула звание самого кассового фильма в истории.

Фильм канадского режиссера Джеймса Кэмерона вышел в 2009 году и собрал $2,79 млрд, сообщает Deadline.

В течение 2 дней повторного проката картина собрала $12,3 млн. Общие сборы ленты превысили $2,80 млрд, тогда как "Мстители: финал" собрали $2,79 млрд.

Во время 1-го проката в Китае в начале 2010-го "Аватар" собрал $203 млн, что является высоким показателем для проката американского фильма в этой стране. Повторный показ фильма может принести еще около $50 млн.

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Сиквел "Аватара" стал первым блокбастером, к работе над которым решили вернуться после начала пандемии. Выход фильма "Аватар 2" был запланирован на 17 декабря 2021 года. Кэмерон работает над 4 продолжениями, которые должны выходить каждые 2 года с 2021-го до 2027 года.