Объявили участников национального отбора на выдвижение на премию "Оскар"

В национальном отборе принимают участие 5 фильмов: "Відблиск", "Носоріг", "Стоп-Земля", "Погані дороги" та "Чому я живий". Автор: Entertainment Weekly

Украинский оскаровский комитет объявил перечень фильмов-участников отбора на выдвижение на премию "Оскар" в номинации "Международный полнометражный фильм" от Украины.

В конкурсе примут участие пять кинокартин.

"Відблиск", реж. Валентин Васянович

Фильм о военном хирурге-добровольце Сергее, который попадает в плен к российским военным на востоке Украины. Вернувшись из оккупированного Донецка, пытается найти новую цель в жизни.

Фильм-участник основного конкурса Венецианского международного кинофестиваля. Победителей объявят 11 сентября.

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"Носоріг", реж. Олег Сенцов

Бандит по кличке Носорог понимает только силу и жестокость. Начинает кровавый путь в криминальном мире 1990-х, который приведет его совсем не туда, куда он ожидал.

Олег Сенцов работал над фильмом с 2012-го. Начал съемки после своего освобождения из российской тюрьмы в 2019 году. Фильм "Носоріг" - участник конкурсной программы "Горизонты" Венецианского международного кинофестиваля.

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"Погані дороги" реж. Наталья Ворожбит

Четыре новеллы, действие которых происходит на дорогах Востока Украины в 2015-м.

Режиссерский дебют драматурга и сценариста Натальи Ворожбит - она экранизировала собственную пьесу. В прошлом году фильм получил награду Verona Film Club Award в программе Венецианского кинофестиваля "Неделя критики".

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"Стоп-Земля", реж. Катерина Горностай

16-летняя Маша учится в обычной киевской школе в выпускном классе. Преодолевать сложности и школьную обыденность ей помогают друзья Яна и Сеня. Маша влюбляется в одноклассника Сашу и борется со своими страхами.

Фильм-участник Берлинского и Одесского международных кинофестивалей. В Германии получил награду Хрустальный медведь от Юношеского жюри конкурсной программы Generation 14plus. В Одессе лента награждена Гран-при фестиваля.

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"Чому я живий", реж. Виллен Новак

17-летние Фрося и Лёнчик живут в Мариуполе Донецкой области накануне Второй мировой. Они влюблены и мечтают пожениться, но отец девушки против брака дочери с евреем.

Фильм снят по рассказу сценариста Евгения Митько. Пережил немецкую оккупацию 1941 - 1943-го в Мариуполе. Режиссер ленты - Виллен Новак, начал карьеру в 1973-м. "Чому я живий" - первый за 13 лет фильм постановщика.

Заседание Оскаровского комитета по отбору ленты-кандидата на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" от Украины состоится 24 сентября.

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В прошлом году победителем национального отбора стал фильм Валентина Васяновича "Атлантида". Лента получила главную награду в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля, но не попала в число номинантов на премию "Оскар".