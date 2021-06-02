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среда, 02 июня 2021 00:45

Объявили еще одного хедлайнера "Атласа"

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Объявили еще одного хедлайнера &quot;Атласа&quot;
Верка Сердючка 8 июля выступит на киевском фестивале Atlas Weekend. Фото: Instagram

Верка Сердючка выступит на киевском фестивале Atlas Weekend. А именно 8 июля на Main Stage.

Прошлое выступление звезды установило рекорд. 2017-го возглавила бесплатный стартовый день "Атласа". Выступление посетили 110 тыс. зрителей. Эта цифра превысила суммарное количество гостей всех 4 дней фестиваля в 2016 году.

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Еще одним хедлайнером фестиваля в 2021 году стал Валерий Меладзе. Организаторов раскритиковали в сети. Большинство пользователей негативно отозвались об инициативе. Некоторые заявили, что собираются вернуть билеты и не приходить на фестиваль. Также спрашивают, будет ли Кобзон.

Atlas Weekend 2021 планируют проводить с 5 до 11 июля. Состоится на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" в Киеве. Нынешний формат - Friends Edition. Количество исполнителей из других стран будет меньшее, чем в прошлые годы.

Среди участников мероприятия - украинские группы "Океан Ельзи", DakhaBrakha, "Антитіла", "Бумбокс", "Один в Каное", "Друга ріка", The Hardkiss, Dakh Daughters, Latexfauna, Kalush, Tvorchi. Также в лайнапе - российские коллективы "Порнофильмы", Shortparis, Wildways, латвийская группа Brainstorm, белорус ЛСП, эстонец Tommy Cash, британец Fatboy Slim.

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