Объявили дату выхода новой "Матрицы" с Киану Ривзом

Премьеру продолжения "Матрицы" анонсировали на 21 мая 2021 года. Фото: variety.com

Кинокомпания Warner Bros анонсировала на этой неделе дату выхода четвертой части фильма "Матрица".

Как сообщает американский ресурс Variety, премьера фильма запланирована на 21 мая 2021 года.

Название четвертой части культового фильма пока не объявляют.

В сиквеле "Матрицы" примут участие звезды первых трех частей: Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Яхья Абдул-Матин II, Нил Патрик и Джессика Генвик. Сценарий пишет соавтор первых трех частей Лана Вачовски.

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Продолжение "Матрицы" планируют снимать после завершения съемок фильма "Джон Викт: Глава 4", в котором также сыграет Ривз. Кинокомпания Lionsgate ранее объявила дату выхода 4-й части экшн-франшизы о профессиональном убийце Джоне Вике на ту же дату - 21 мая 2021 года.

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