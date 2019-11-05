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вторник, 05 ноября 2019 15:53

Киану Ривз нашел вторую половинку, которую в сети окрестили "нестандартной"
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Киану Ривз с Александрой Грант
Фото: 24tv.ua
Киану Ривз с Александрой Грант
Киану Ривз с Александрой Грант
В 1998 году у актера завязался роман с актрисой Дженнифер Сайм. В 2001 она трагически погибла
В 1998 году у актера завязался роман с актрисой Дженнифер Сайм. В 2001 она трагически погибла

Голливудский актер Киану Ривз после многих лет одиночества начал новые отношения. Избранницей стала 46-летняя скульптор и художница из Лос-Анджелеса Александра Грант.

Киану Ривз имеет миллионную армию поклонников, поэтому женщина сразу привлекла к себе внимание и стала объектом для обсуждения, сообщает 24tv.ua.

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Артистке в сети уже успели приписали "нестандартность" из-за необычной внешности. Впервые пару заметили в 2018-м во время ужина на светском мероприятии. С тех пор их часто замечают на различных вечеринках.

Несмотря на то, что Киану не любит светские выходы, на фото с Александрой выглядит счастливым и улыбающимся. Новые отношения зародились во время написания книги Ode to Happiness ("Ода счастью". - Gazeta.ua), которая вышла в 2011-го. Через несколько лет они снова встретились, чтобы основать небольшое издательство.

Кивз никогда не был женат. В 1998-м начал встречаться с актрисой Дженнифер Сайм. Через год у пары родилась девочка, и ребенок умер в утробе матери из-за тромба в пуповине. Пара не смогла пережить трагедию и разошлась.

За 1,5 года 28-летняя Дженнифер Сайм погибла в автокатастрофе, после этого несчастного случая Киану Ривза больше ни с кем не видели.

Актер никогда не попадал в скандальные ситуации, а значительную часть средств отдает на благотворительность.

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