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четверг, 10 октября 2019 17:41

О серийном убийце и рок-звезде: стартовал 25-й фестиваль "Новое немецкое кино"

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С 10 по 16 октября в киевском кинотеатре "Жовтень" пройдет 25-й украинский фестиваль "Новое немецкое кино". В программу этого года вошли пять фильмов.

"Гундерманн"

2018 год

Режиссер Андреас Дрезен

Водитель ескаватора Герхард Гундерманн стал рок-звездой в Восточной Германии благодаря своим печальным остросоциальным песням, по сюжету.

На родине музыкальная лента Дрезена получила пять премий Германской киноакадемии за лучший фильм, режиссуру, главную мужскую роль, сценарий, художника-постановщика и костюмы.

Автор: kinofilms.ua
  Серийного убийцу сыграл 23-летний немецкий актер Йонас Дасслер.
Серийного убийцу сыграл 23-летний немецкий актер Йонас Дасслер.

"Золотая перчатка"

2019 год

Режиссер Фатих Акин

Фриц Хонка работает на сталелитейном заводе. Вечерами любит заходить в бар "Золотая перчатка". Там знакомится со старыми проститутками и заманивает их к себе домой. После неудачного секса жестоко убивает их, по сюжету.

Премьера состоялась в рамках Берлинского кинофестиваля. Триллер снят по мотивам одноименного романа Хайнца Штрунка о серийном убийце 1970-х Фрице Хонке.

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"Работа без авторства"

2018 год

Режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк

Молодой художник Курт Барнерт страдает от воспоминаний о детстве, которое пришлось на нацистские года. Любовь к студентке Элли спасает художника от депрессии и вдохновляет. Однако отец девушки хочет прекратить отношения влюбленной пары, по сюжету.

Драма основана на биографии немецкого художника Герхарда Рихтера.

"В моей комнате"

2018 год

Режиссер Ульрих Кёлер

Фрилансер Армин бедствует, потому что не может найти работу. Однажды просыпается и понимает, что человечество исчезло. Осталась только одна девушка, по сюжету.

Эту фантастическую драму показали в программе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале.

"Дух Баухауза"

2019 год

Режиссеры Нильс Больбринкер и Томас Тильш

Документальный фильм сняли к 100-летию немецкой школы строительства Баухауз. Это объединение создало новое направление авангардизма в архитектуре.

Преподаватели учебного заведения рассказывают о том, как создать доступное жилье, что общего в геометрии и танцах и чему можно научиться в бразильских трущобах.

Автор: facebook.com/ArthouseTraffic
 

"Новое немецкое кино" — один из старейших кинофестивалей в Украине. Все фильмы на фестивале демонстрируются на языке оригинала с украинскими субтитрами.

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