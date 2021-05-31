Новозеландский режиссер снял клип-пародию об Украине

Украинский актер и режиссер Алексей Доричевський снялся в клипе об Украине новозеландского режиссера Люка Хаксхема. Фото: Facebook

Новозеландский режиссер Люк Хаксхем снял клип об Украине.



"Посвящается всем моим замечательным друзьям, а также ужасным стереотипам и ложным представлениям об этой прекрасной части мира", - написал режиссер в Facebook.



Съемки проходили совместно со студией Radioaktivefilm.



"Это фильм-пародия на то, как остальной мир изображает Украину. Даже мне промывали мозги голливудскими стереотипами, пока я не посетил Киев. Эта страна пережила столько потрясений, но это только сделало местных жителей сильнее и решительнее.



Для создания этого короткометражного фильма я не имел бюджета и никаких договоренностей. Только билет на самолет в Киев. Навсегда благодарен своим добрым друзьям из Киева ", - написал режиссер в Facebook.

Саундтреком стала песня венгерского коллектива Omega - Gyöngyhajú lány.

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Люк Хаксхем снимал клип Motorhead и рекламу Mercedes, Lexus и Nissan. Также картину Going Deeper - Love letter to Nazare о людях,покоряющих наивысшие из известных волн на самом опасном пляже Португалии в городке Назаре.