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среда, 24 марта 2021 19:44

Новая супергероиня Marvel будет глухой

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Сериал "Соколиный глаз" может получить спин-офф о супергероине Эхо.

Эхо, или Мая Лопес - это глухая супергероиня коренного населения Америки, которая умеет идеально копировать движения или стиль боя. Так, наблюдая за другими, девушке удалось овладеть игрой на пианино, стать мастером боевых искусств, акробаткой и балериной. Впрочем, потеря слуха влияет на образ жизни супергероини. Она читает речь по губам, поэтому в темноте становится беспомощной.

В сериале "Соколиный глаз" ее роль досталась дебютантке Алакве Кокс. Сценаристами и продюсерами выступят Этан Коэн и Эмили Коэн, работавшие над "Люди в черном 3".

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До пандемии продюсеры рассчитывали выпустить все восемь серий "Соколиного Глаза" в 2021 году. На данный момент точной даты премьеры нет. Съемки стартовали в конце 2020 года. К роли Соколиного глаза вернется Джереми Реннер. Он играл роль Клинта Бартона, настоящее имя супергероя, в фильмах о "Мстителей". В шоу также появятся Фармига и Флоренс Пью. В режиссерских креслах - дуэт Берт и Берти, Рис Томас. Детали сюжета не разглашаются.

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