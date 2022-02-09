Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных

Приближаются романтические выходные 12-13 февраля, ведь они накануне Дня святого Валентина. Настроиться на соответствующий манер помогут тематические мероприятия в столице. В эти выходные киевляне смогут насладиться литературно-музыкальным вечером эротической поэзии в компании братьев Капрановых или провести театральную "Ночь с Казановой" в Киевской крепости. Целый калейдоскоп горячих новинок ждет и киноманов. В прокате стартовала романтическая комедия с Дженнифер Лопес "Выйди за меня" и детектив "Смерть на Ниле" по мотивам одноименной книги Агаты Кристи.

Для тех, кто все же предпочитает на этих выходных остаться дома, может отправиться в виртуальные путешествия по Украине. К примеру, в Музей космонавтики или в Острожский замок. Удачным вариантом станет просмотр топовых сериалов, вышедших на зарубежных платформах в феврале. Самым знакомым называют "Ричер", который стал успешным уже за первые три дня после выхода. Любителей анимации порадует комедийный "Южный парк".

Gazeta.ua подобрала 14 вариантов, как можно ярко отдохнуть на выходных 12-13 февраля.

Вечер поэзии или стендапа?

Большой открытый микрофон от Бродячего Stand Up - 10 "проверенных" комиков будут развлекать зрителей горячими, иногда непристойными, но смешными шутками. Непревзойденное настроение и множество положительных эмоций посетителям гарантировано.

Стоимость билетов – 50 грн.

Где: Крещатик, 19А

Когда: 12 февраля в 17:00

"Территория женщины. Ночь эротической поэзии" – музыкальное представление о таинственных женских желаниях и мужских фантазиях. Легкая комедийная история, которая помогает познать суть мужской и женской природы. В постановке примут участие братья Капрановы. По сюжету, женщине перед свиданием является то ли ее отражение, то ли галлюцинация, которая, вероятно, подскажет ключ к сердцу любимого. А может, это всего лишь домысел двух поэтов, стремящихся узнать, о чем думает женщина, когда остается наедине с собой.

Стоимость – 200-450 грн.

Где: ул. Дегтяревская, 5 (Киевский муниципальный театр "Малая опера")

Время: 12 февраля в 19:00

Автор: www.facebook.com/KapranovyBraty

"Код Дюрера" – выставка работ немецкого живописца и графика Альбрехта Дюрера. Музей Ханенко впервые экспонирует все гравюры знаменитого мастера из своей коллекции. Живописец и гравер творил во время глубоких религиозных культурных преобразований, охватывающих периоды позднего средневековья. На выставке представлены 11 работ Дюрера, а также труды его учеников и художников, развивавших его тему. Экспозиция продлится до 27 февраля.

Стоимость билетов – 100 грн.

Где: ул. Терещенковская, 15

Время: с 10:30 до 17:30

"Ночь с Казановой" – романтическая комедия от театра "Маскам Рад" о развратнике Джакомо Казанове и о его настоящей любви. Этот ловелас стал символом искушения и обольщения. Почти каждая женщина мечтает о ночи с Казановой. А в этом спектакле соблазнителя переносят в настоящее – он живет среди нас. Спектакль настроит на романтический лад в канун Дня святого Валентина. Рассчитан на аудиторию 16+.

Где: ул. Госпитальная, 18 (Киевская крепость).

Время: 12 февраля в 19:00

Виртуальные туры по Украине

Если уже давно хотите отправиться в путешествие по Украине, но по ряду причин это не удается, советуем сделать это виртуально. Тем более, что все туры бесплатны и содержат исчерпывающую информацию об исторических локациях.

Острожский замок в Ровенской области построили на месте деревянного укрепления, разрушенного Ордой. На протяжении XIV-XVI вв. был родовым жилищем князей Острожских. Сейчас в нем обустроили краеведческий музей, где хранятся археологические коллекции, экспонаты живописи, этнографии, народного творчества, керамики и образцы казачьего оружия. Здесь представлена ​​крупнейшая коллекция икон Острожской мастерской иконописи XVIII в.

Автор: karpaty.love

Музеи под открытым небом – этот виртуальный тур позволит познакомиться с народной архитектурой и бытом, а также узнать историю и особенности разных регионов. Для "путешествия" доступны сразу семь локаций по разным уголкам Украины:

– Музей архитектуры и быта "Шевченковская роща" во Львове;

– Мамаева Слобода и Национальный музей народной архитектуры и быта Украины в Киеве;

– Музей народного зодчества и быта в Ужгороде;

– Резиденция Богдана Хмельницкого в Чигирине;

– Музей народной архитектуры и быта Среднего Приднепровья в Переяславе;

– Запорожская Сечь в Запорожской области.

Музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире – виртуальный тур сюда позволит представить себя отважным покорителем космических глубин и погрузиться в атмосферу неизведанной Вселенной. Здесь можно пройтись под огромным космическим кораблем, подробно осмотрите осколки метеорита, лунный грунт. Рассмотреть скафандры, макеты ракет. Узнать, какую еду в тюбиках брали в полет космонавты.

Что посмотреть в кинотеатре

Киноманы, следящие за всеми новинками, в эти выходные смогут "отправиться" на поиски убийцы вместе с книжным детективом Эркюлем Пуаро. Или переживать лирическую драму вместе с Дженнифер Лопес, сыгравшей главную роль в романтической комедии "Выйди за меня". А любителей мультфильмов порадует приключенческая анимация "Стражи терракоты". Ее рекомендуют для семейного просмотра.

"СТРАЖИ ТЕРРАКОТЫ"

Фэнтезийная анимация о войне между стражами Терракотами и магическими существами Ониксами. Однажды юноша отправляется на поиски живого Оникса. Только поймав его, он сможет стать настоящим воином. В своих поисках он встречает загадочную девушку Ши Ю, и вместе они начинают опасное путешествие по подземному миру. Их цель – предотвратить предстоящую войну, отыскать Рог Земли и остановить главного злодея.

Где: кинотеатры столицы

Время: премьера 10 февраля

"ВЫЙДУ ЗА ТЕБЯ"

Романтическая комедия с Дженнифер Лопес в главной роли. Это история о популярной певице, которая накануне своей свадьбы узнает, что любимый ее предал. В отчаянии она решает выйти замуж за первого встречного и наугад выбирает незнакомого мужчину среди тысяч своих фанатов на концерте. Им оказывается застенчивый учитель математики, совершенно случайно попавший на этот концерт. Пара женится, но смогут ли они стать счастливыми?

Где: кинотеатры столицы

Время: премьера 10 февраля

"СМЕРТЬ НА НИЛЕ"

Экранизированный роман Агаты Кристи о гениальном детективе Эркюля Пуаро является продолжением "Убийства в "Восточном экспрессе". В центре сюжета - зажиточная наследница Линнет, которая недавно вышла замуж за любимого своей подруги Жаклин. Молодые супруги отправляются в путешествие Египет. Когда на корабле находят мертвую Линнет, первой под подозрение попадает Жаклин. Однако, как оказывается, причастным к убийству может быть чуть ли не каждый на корабле.

Где: кинотеатры столицы

Время: премьера 10 февраля

Что посмотреть дома

Для тех, кто устал от активных развлечений и в эти выходные хочет остаться дома, предлагаем подборку премьер сериалов на зарубежных платформах. Тем более, что в ассортименте абсолютно разнотипные сериалы. В феврале запустили криминальную драму с Умой Турман, разыскивающей похищенного сына, также стартовал сериал на основе реальных событий о российской аферистке, которая в пять лет выдавала себя за миллионершу.

"Южный парк" – один из самых известных американских комедийных мультсериалов. В начале февраля запустили его 25-й сезон. Вместе с тем создатели уже объявили, что мультипликация будет выходить до 2027 года. "Южный парк" полюбился зрителям своей сатирой и откровенностью. Его авторы не боятся поднимать какие-либо аспекты политики или другие критические темы, высмеивают современность и текущие процессы.

Где посмотреть: Amazon Prime

"Ричер" – сериал основан на серии остросюжетных книг Ли Чайлда о Джеке Ричере. Сериал сразу обрел популярность и уже через три дня после премьеры создатели фильма объявили, что будут снимать второй сезон.

Это история о бывшем морском пехотинце Джеке Ричере, которого арестовывают по подозрению в убийстве борца с коррупцией. Сняв с себя обвинения, главный герой начинает самостоятельно вести борьбу с преступностью, чтобы восстановить справедливость там, где закон бессилен. Книга Ли Чайлда уже была экранизирована в 2012 году. Тогда главную роль сыграл Том Круз, а в сериале – Аллан Ритчсон.

Где посмотреть сериал: Amazon Prime

"Подозрение" – это смесь драмы, триллера и криминала с Умой Турман в главной роли. Ее героиня – влиятельная американская предпринимательница, у которой в нью-йоркской гостинице похищают 21-летнего сына. Под подозрение сразу попадают несколько остановившихся в отеле британцев. Но виноваты ли они в чем-нибудь? Каждый пытается доказать свою непричастность к похищению. Сюжет сериала взят из популярной израильской шпионской драмы "Под чужим флагом". Это еще раз подтверждает американский тренд по римейкам израильских шоу. Только за последние 10 лет в Голливуде их сделали около десятка.

Где посмотреть сериал: Apple TV+

"Мошенница" – это сериал на основе реальных событий, в центре которых российская аферистка Анна Сорокина. Она пять лет в Нью-Йорке выдавала себя за немецкую миллионершу Анну Делви. Аферистка обедала в дорогих ресторанах, одевалась у Gucci и Louis Vuitton и отдыхала в пятизвездочных отелях на кредиты и средства друзей, пока ее не разоблачили. За это время она обворовала банки, гостиницы и местную элиту по меньшей мере на $275 тысяч. В 2019 году суд признал ее виновной в аферах и приговорил к 12 годам тюрьмы. Но даже за решеткой Сорокиной удалось заработать – Netflix заплатил ей $320 тысяч за экранизацию ее истории.

Где смотреть: Netflix

В Киеве в канун Дня святого Валентина объявили ряд тематических событий, которые помогут влюбленным ярко провести этот праздник. Gazeta.ua собрала несколько интересных идей, как можно романтично отпраздновать этот вечер в столице или за городом. А для тех, кто до сих пор в поисках любви, – где можно попробовать ее найти.