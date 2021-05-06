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четверг, 06 мая 2021 14:55

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

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Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко
Американский писатель Джон Стейнбек стирает одежду во время своей поездки в СССР в 1947-м. Фото: icp.org

6 мая 1940 года американский писатель Джон Стейнбек за роман "Гроздья гнева" получил Пулитцеровскую премию - самую престижную награду в области литературы и журналистики. Также роман через 20 лет фигурировал в перечне произведений, за которые Стейнбек получил Нобелевскую премию.

В романе рассказывается история переселения фермерской семьи из Оклахомы в Калифорнию в годы Великой депрессии. Сильные засухи уничтожили последние надежды фермеров на любой урожай, а пыльные бури сделали проживания на прежних местах практически невозможным.

"Гроздья гнева" считается одним из самых выдающихся произведений американской литературы. В то же время его критиковали калифорнийские фермеры за якобы преувеличение страдания в лагерях переселенцев, стремясь к политической выгоде. Автора обвиняли в пропаганде коммунистических взглядов. Стейнбек отвечал, что сам бывал в лагерях и невыносимые условия в них ломают человеческие души. Иногда роман запрещали и даже сжигали, но читали.

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В 1947 году Джон Стейнбек посетил Украину. О своих впечатлениях написал в своем Russian Journal. Описал, что украинцы не похожи на россиян, являются отдельной ветвью славян. Побывал в двух колхозах, оба носили имя Тараса Шевченко. На каждом шагу опасался КГБ.

Осенью 1963-го Стейнбек во второй раз прилетел в Киев. Гостил, в частности, у Олеся Гончара. По словам писателя, во время пребывания в Киеве в Музее Шевченко Стейнбек заплакал, стоя перед посмертной маской поэта и слушая "Завещание".

Через полгода, когда отмечали 150-летие со дня рождения Кобзаря, Стейнбек прислал из Нью-Йорка сердечное поздравление.

При жизни Джон Стейнбек написал 25 книг. Пулитцеровскую премию также получил за "О людях и мышах". Экранизировали 17 его произведений.

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Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

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