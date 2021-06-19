Netflix выпустил тизер второго сезона сериала "Ведьмак"

Английский актер Генри Кавилл сыграл главную роль в сериале "Ведьмак". Фото: twitter.com

Стриминговый сервис Netflix представил тизер второго сезона фэнтези-сериала "Ведьмак", посвященный главному герою Геральту.

В ролик вошли короткие отрывки из новых эпизодов. Видео длится 10 секунд, как и предыдущее, посвященное героине Цири.

На нескольких кадрах авторы показали надписи на эльфийской Старшей Речи. Некоторые фанаты предполагают, что в них зашифровано определенное сообщение.

В новых сериях Геральт вместе с Цири отправляются в лагерь ведьмаков, где рос главный герой. Жрица учить девушку контролировать свой мощный дар и поможет узнать о его происхождении. Также раскроют тайны прошлого Геральта.

Второй сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix в конце года.

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"Ведьмак" - американско-польский сериал, снятый по мотивам одноименной серии романов писателя Анджея Сапковского. Премьера первого сезона состоялась 20 декабря 2019 года.