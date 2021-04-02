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пятница, 02 апреля 2021 18:12

Завершили съемки второго сезона "Ведьмака"

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Завершили съемки второго сезона &quot;Ведьмака&quot;
Завершились съемки 2 сезона "Ведьмака". Главную роль исполняет Генри Кавилл. Фото: Instagram

В Великобритании завершились съемки 2 сезона "Ведьмака". Выйдет на Netflix в 2021 году, точной даты нет.

В новых сериях Геральт вместе с Цириллою отправятся в лагерь колдунов, где рос главный герой. Жрица учить девушку контролировать свой мощный дар и узнать о его происхождении. Также раскроют тайны прошлого Геральта.

Как пишут американские СМИ, теперь создатели сериала возьмутся за экранизацию спин-оффа The Witcher: Blood Origin. Новый мини-сериал получит 6 серий и расскажет о событиях, которые происходили за 1200 лет до появления главного героя основного шоу.

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Публикация от The Witcher (@witchernetflix)

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Публикация от Freya Allan (@freyaallan)

Первый сезон сериала "Ведьмак" от Netflix вышел в декабре 2019 года. В первый месяц после выхода шоу посмотрело более 76 миллионов зрителей.

Во втором сезоне будут изменения. Шоураннерка сериала Лорен Шмидт Хиссрих рассказала в интервью The Wrap, что в новом сезоне не будет нескольких временных шкал, которые критиковали зрители.

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