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четверг, 01 апреля 2021 15:34

Netflix снимет продолжение хита "Достать ножи" с Дэниелом Крейгом
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Вспомним, как проходило расследование убийства 85-летнего именинника. Знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает прямо во время празднования, в котором участвуют его работники и родственники.
Вспомним, как проходило расследование убийства 85-летнего именинника. Знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает прямо во время празднования, в котором участвуют его работники и родственники.
Вспомним, как проходило расследование убийства 85-летнего именинника. Знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает прямо во время празднования, в котором участвуют его работники и родственники.
Вспомним, как проходило расследование убийства 85-летнего именинника. Знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает прямо во время празднования, в котором участвуют его работники и родственники.
Вспомним, как проходило расследование убийства 85-летнего именинника. Знаменитый автор детективов Харлан Тромби умирает прямо во время празднования, в котором участвуют его работники и родственники.

Развлекательный гигант Netflix выложил $450 млн за право выпустить еще 2 части детективной комедии "Достать ножи" - Knives Out - с участием британского актера Дэниела Крейга.

Сам актер, сыгравший частного детектива Бенуа Бланка, вернулся к работе, сообщает Variety.

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Крейг, который прощается с ролью агента 007, наверное, будет иметь высокие запросы в плане гонорара, предполагает издание. За сиквел "Не время умирать" Крейг заработал примерно $20 млн.

Первый фильм "Достать ножи" оказался крайне успешным. С бюджетом в $40 млн собрал более $300 млн. Продолжение будет вращаться вокруг нового дела героя Крейга.

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