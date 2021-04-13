Netflix снимет еще два сезона своего хита

Netflix снимет еще два сезона сериала "Бриджертоны". Главными героями первого сезона были Дафна Бриджертон и герцог Саймон Бассет. Фото: BBC

Netflix снимет еще два сезона сериала "Бриджертоны".

Действие сюжета разворачивается в начале XIX в. в Великобритании. Девушки и юноши из аристократических семей под давлением общества должны за короткое время найти мужа или жену. Старшая дочь семейства Бриджертон Дафна начала поиски жениха, но все ее потенциальные возлюбленные не впечатляли, по сюжету.

В конце 1-го сезона вышла замуж за герцога Саймона Басета, родили сына. Их история отойдет на 2-й план.

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Сейчас снимают второй сезон, в котором будут другие главные герои - виконт Энтони Бриджертон. Его девушку воплотит Симон Эшли, известная по сериалу "Половое воспитание". Сыграет Кейт Шеффилд - упорную женщину, которая недавно переехала в Лондон из Индии.

"Бриджертоны" стали рекордсменом стриминговой платформы. За первые 28 дней его посмотрели более 82 миллионов человек по всему миру.