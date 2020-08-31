Netflix сделал бесплатными некоторые фильмы и сериалы

В открытый доступ выложили ряд фильмов и сериалов. Фото: Netflix

Netflix открыл бесплатный доступ к некоторым фильмам и сериалам. Возможность просмотра без платы и регистрации получили около 200 стран, где работает стриминговый сервис.

Об этом сообщает TechCrunch.

"Мы изучаем различные маркетинговые акции, чтобы привлечь новых подписчиков и дать им прекрасные впечатления от Netflix", - отмечают в компании.

В открытый доступ выложили такие фильмы и сериалы: "Очень странные дела", "Птичий короб", "Когда они нас увидят", "Два Папы", "Загадочное убийство", "Элита", "Грейс и Фрэнки", "Наша планета". Для их просмотра не нужно регистрироваться или покупать подписку. Однако, если фильмы сразу доступны в полном формате, то в сериалах бесплатными сделали лишь первые эпизоды. Для того, чтобы посмотреть продолжение, Netflix предлагает пользователям стать подписчиками.

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В Украине запустили "Netflix для книг". Отныне украинская библиотека Book Box будет продавать месячные абонементы, которые откроют доступ ко всем имеющимся книгам.