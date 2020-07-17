Netflix назвал 10 лучших фильмов

Самыми популярными являются боевики или триллеры Netflix со знаменитостями. Фото: pixabay.com

Netflix впервые опубликовал 10 своих самых популярных фильмов, вышедших за последние 2 года. Выбирали, смотря на данные о количестве просмотров за первые 4 недели после выхода.

Так, лидером стала "Операция по спасению" с Крисом Хемсвортом в главной роли. Боевик посмотрели 99 млн домохозяйств. В топ-3 также вошли "Птичий короб" с Сандрой Буллок - 89 млн домохозяйств и "Правосудие Спенсера" с Марком Волбергом - 85 млн домохозяйств, сообщает Bloombreg.

В десятку самых популярных вошли "Призрачная шестерка" - 83 млн, "Загадочное убийство" - 73 млн, "Ирландец" - 64 млн, "Тройная граница" - 63 млн, "Не та девушка" - 59 млн, "Платформа" - 56 млн и "Идеальное свидание" - 48 млн.

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В компании подчеркивается, что самыми популярными являются боевиками или триллерами с участием известных кинозвезд. В список также вошли 3 комедии.

Уточняется, что один просмотр в системе подсчетов Netflix означает, что пользователь включил фильм хотя бы на 2 мин.

Определили фильмы 1990-х, которые до сих пор остаются самыми популярными в мире. Перечень установили по частоте поисков в интернете. Анализировали запросы фильмов 1990-х в 100 странах мира. Самым популярным оказался "Форрест Гамп", снятый в 1992 году.