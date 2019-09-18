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четверг, 19 сентября 2019 09:52

"Нет обратной связи" - министр сообщил, будут ли выделять госсредства на книги
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Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский
Фото: Валерий Шмаков
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский и основательница Book Forum, директор Украинского института книги Александра Коваль.
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский
Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский

Задача государства - развивать единое культурное пространство. Для государства важно, чтобы люди читали украинскую книгу и читали вообще. Вторая задача - создать условия, чтобы индустрия книгоиздания имела устойчивое развитие. Об этом заявил на 26-м Book Forum министр культуры Владимир Бородянский.

"Есть исследования, по которому 60% граждан не прочитали ни одной украинской книги в прошлом году. Должны посмотреть, как это происходит в мире и поставить себе реалистичную цель. Одним из фокусов будет закладка этой любви к книге в детстве. Должна присутствовать в общественной пространстве. Чтобы получать господдержку, книгоиздателям надо иметь доказательную базу, уметь вести профессиональный диалог с министром, а затем он будет вести с Кабинетом министром. Ведь каждая государственная программа конкурирует с другой", - отметил Владимир Бородянский.

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В прошлом году государство закупило 2 млн книг в библиотеки.

"Нет обратной связи. Мы не знаем, читали ли эти книги или нет. Задача государства сделать, чтобы их читали. До тех пор не можем сделать выводы об эффективности использования государственных средств", - отвечает на вопрос, будут ли перераспределены сэкономленные в госбюджете 20 млн грн на закупку книг в библиотеки.

Украинский институт книги на Форуме издателей во Львове презентовал программу реализации государственной политики в книжной сфере. Участники рассказали о ситуации с книгоизданием в Украине и о том, какие меры следует принимать для популяризации чтения.

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19
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