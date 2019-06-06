Не стало Юрия Мушкетика

2009 Мушкетику присвоили звание Героя Украины

Утром 6 июня умер 90-летний Юрий Мушкетик, один из классиков современной украинской литературы.

О смерти автора десятков культовых произведений написал глава Национального союза писателей Михаил Сидоржевский в Facebook.

"Гайдамаки", "Сердце и камень", "Яса", "Последний гетман" - принадлежат перу Мушкетика.

С 1956 года Юрий Михайлович работал заместителем редактора и главным редактором журнала "Днепр". До 2001 года возглавлял Национальный союз писателей Украины.

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По произведениям Мушкетика снят кинофильм "Белая тень", фильмы "Позиция", "Боль". Его книги переведены на многие языки - литовский, болгарский, немецкий, испанский.

"Писатель не может не писать. Если может это - не писатель, графоман", - говорил он.

Умерла известная украинская переводчица Ольга Сенюк. Это случилось в день ее 90-летия.