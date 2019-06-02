Умерла украинская переводчица

Ольга Сенюк со своим мужем Евгением Поповичем. Фото: ТекстOver

Умерла известная украинская переводчица Ольга Сенюк.

Это случилось в день ее 90-летия, сообщила близкая подруга покойной, переводчица и писательница Галина Кирпа.

Среди самых известных переводов Сенюк - "Малыш и Карлсон, который живет на крыше", "Пеппи Длинныйчулок" Астрид Линдген и "Кукольный дом" Генрика Ибсена.

Кроме шведского и норвежского, она переводила с английского, датского и исландского языков.

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Ольга Сенюк была женой украинского переводчика Евгения Поповича. Работала редактором в издательстве "Радуга" и научным сотрудником в Киевском историческом музее. Своего мужа Ольга Сенюк похоронила 9 июля 2007. Попович переводил с немецкого языка - Гете, Германа Гессе, Томаса Манна, немецкоязычные произведения Ольги Кобылянской. Евгения Оксентовича не стало 6 июля. Говорят, он страдал болезнью почек, перенес несколько операций.