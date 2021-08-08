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Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее

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Стереотип про российскость Одессы преувеличен. Опаснее кажется пассивность одесситов: от нас ничего не зависит, Киев далеко. Рассказывал художник, директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд. Художник умер в возрасте 59 лет от продолжительной болезни. Gazeta.ua собрала цитаты его об Украине, Одессе и культуре.

  Александр Ройтбурд: "Движемся в сторону цивилизации. Мы не попали в ловушку антицивилизационного выбора. Это главное". Фото: Gazeta.ua
Александр Ройтбурд: "Движемся в сторону цивилизации. Мы не попали в ловушку антицивилизационного выбора. Это главное". Фото: Gazeta.ua

О музее:

К тому времени, когда я пришел сюда директором, Одесса о музее забыла. Сейчас не просто город вспомнил о нем, а вся Украина узнала, что есть такой. Приезжают люди из Киева и называют главной культурной площадкой страны.

Хочу добиться для музея статуса национального. Объединить несколько одесских художественных заведений в большой комплекс. И начать процесс создания Музея современного искусства.

Об украинском искусстве:

Украинское искусство в мировом масштабе существует где-то на периферии. Это не значит, что оно плохое или не современное. А недооценено. Это, с одной стороны, следствие репутации страны - она не самая лучшая. С другой - если бы Украина продвигала современное искусство, имела бы лучший имидж.

Продвигая Украину, мы делаем акцент на архаическую экзотику, как молодое африканское государство, у которого нет классического основания. У нас оно есть. Но мы упорно несем миру подсолнухи, писанки, вышиванки. Это тоже интересно. Но современное украинское искусство - другое.

О раскладе сил в Одессе:

Сегодня не время выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил. В этом смысле я обеспокоен конфликтами. Я сторонник взаимопонимания между "Европейской солидарностью" и "Слугой народа", которая в Одессе в городской совет выдвинула хороший список. Надо не между собой воевать, а против общего врага.

О языке:

Стереотип про российскость Одессы преувеличен. Опаснее кажется пассивность одесситов: от нас ничего не зависит, Киев далеко.

Так, в Одессе говорят по-русски. Это тоже технология раскола, когда говорят, что украинцы по-русски не говорят. Я за то, чтобы украинский язык в официальном пространстве занимал больше места. Нормально, когда будут плакаты на украинском, все официальные мероприятия проводить на государственном, когда украинский будет звучать в органах местного самоуправления. Но это не значит, что язык является критерием разделения на своих и чужих. Мне ближе русскоязычные, которые идут защищать Украину, чем безупречно украиноязычный Медведчук.

О достижениях Революции достоинства:

Пока на все усилия реванша мы движемся туда, куда Украине надо. Не стали частью Евразийского союза и сателлитом России. Остались страной, которая сохранила демократию. Мы - страна, где несмотря на коррупцию есть принцип верховенства права, каким бы противоречивым оно не было. Движемся в сторону цивилизации. Мы не попали в ловушку антицивилизационного выбора. Это главное.

Про личные праздники:

День рождения и Новый год - это два дня, когда мне хочется на сутки исчезнуть из мира.

31 декабря пишу автопортрет. Они не все сохранились. С середины 1980-х есть. Многие продал.

Интервью Александра Ройтбурда для журнала "Країна": "Жодного разу не бачив живого Коломойського і не шкодую"

Александр Ройтбурд родился 14 октября 1961 года в Одессе. Родители были инженерами. Учился в художественной школе. Окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. Cлужил в армии. Основал ассоциацию "Новое искусство". Руководил Центром современного искусства Джорджа Сороса в Одессе. 2001 уехал в США. За два года вернулся. Возглавил галерею Марата Гельмана в Киеве. Написал около 2 тыс. картин. 2009 года его работу "Прощай, Караваджо!" продали на лондонском аукционе Phillips de Pury & Co за $ 97 тыс. Это рекордная сумма, которую заплатили за произведение украинского художника. Жил и работал в столице.

2017 года выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Переехал. 4 сентября 2019-го Одесский областной совет по инициативе депутата от "Оппозиционного блока" досрочно расторг контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд обжаловал это решение. Суды продолжались до 18 декабря 2020-го, когда новоизбранный Одесский облсовет отменил решение о его увольнении.

Основал Клуб Маразли - общественную организацию, членом которой может стать каждый, кто внесет 30 тыс. грн за год на поддержку музея.

На местных выборах в октябре 2020-го прошел в Одесский областной совет от партии "Европейская солидарность".

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