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среда, 31 марта 2021 09:57

Названа дата 5-го сезона мультсериала "Рик и Морти" - показали трейлер

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Названа дата 5-го сезона мультсериала &quot;Рик и Морти&quot; - показали трейлер
Герои будут соревноваться с гигантской насекомым, инопланетными существами и со своими клонами. Фото: pinterest.com

Назвали дату выхода 5-го сезона мультсериала "Рик и Морти".

Трейлер опубликовали на Youtube-канале Adult Swim, передает издание НВ.

Премьера нового сезона состоится 20 июня 2021 года. Поклонникам покажут 10 эпизодов мультсериала.

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Герои будут соревноваться с гигантским насекомым, инопланетными существами и со своими клонами.

Фанаты теперь могут начинать задавать вопросы о дате выхода 6-го сезона, шутят создатели сериала.

Морти учится в школе. Его семья - это папа, мама, сестра и ученый дедушка Рид. Безумный изобретатель мешает нормальной жизни подростка. Забирает Морти в опасные космические приключения в любое время дня и ночи. Парень узнает о существовании в космосе множества копий его родственников и планет Земля. Во время путешествий Рик и Морти уничтожили несколько собственных планет, сотни чужих, десятки своих двойников, по сюжету. Фанаты до сих пор спорят, на которую Землю герои вернулись из последнего путешествия.

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