Назвали самый рейтинговый сериал в истории

Автор: imdb.com Сериал "Чернобыль" стал самым популярным в истории по данным ресурса IMDb. Пятый, последний эпизод шоу выйдет 3 июня

Британско-американский исторический сериал "Чернобыль" возглавил рейтинг самых популярных шоу всех времен, по данным ресурса IMDb. Сейчас имеет наивысшую оценку зрителей - 9,7 на основе 64 тыс. голосов.

Действие происходит после взрыва четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986-го. Показывают эвакуацию жителей Припяти, ход спасательной операции и последствия катастрофы.

Центральные роли в сериале исполняют Джаред Харрис, Стеллан Скарсгорд и Эмили Уотсон.

Сейчас ТОП-10 рейтинга выше оцененных сериалов на сайте IMDb выглядит так:

1. "Чернобыль" - 9,7 на основе 64 тыс. голосов;

2. "Планета Земля II" - 9,5 на основе 71 тыс. голосов;

3. "Братья по оружию" - 9,5 на основе 317 тыс. голосов;

4. "Планета Земля" - 9,4 на основе 147 тыс. голосов;

5. "Во все тяжкие" - 9,4 на основе 1,2 млн голосов;

6. "Игра престолов" - 9,4 на основе 1,5 млн голосов;

7. "Наша планета" - 9,4 на основе 10 тыс. голосов;

8. "Прослушка" - 9,3 на основе 244 тыс. голосов;

9. "Космос: Путешествие в пространстве и времени" - 9,3 на основе 95 тыс. голосов.

10. "Голубая планета" - 9,3 на основе 19 тыс. голосов.

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Премьера мини-сериала "Чернобыль" состоялась 6 мая на американском телеканале HBO. Состоит из 5 серий. Последняя выйдет 3 июня. Количество зрителей увеличивалось с каждым эпизодом. Первый посмотрели 0,756 млн человек, второй - 1,004 млн, третий - 1,063 млн. На ресурсе Rotten Tomatoes шоу имеет рейтинг критиков - 96% положительных рецензий.