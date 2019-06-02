Назвали победителей кинофестиваля "Молодость"

Гран-при 48-го Киевского международного кинофестиваля "Молодость"

получил фильм "Дикий", французского режиссера Камия Видаль-Наке. Денежный эквивалент награды - $ 10 тыс. - 268,7 тыс. грн.

Главный герой ленты - 22-летний Лео продает себя на улице. Парень стремится встретить настоящую любовь.

Победу в номинации "Лучший полнометражный фильм" и приз в размере $ 2 тыс. - 53, 7 тыс. грн. получила картина "Колибри" режиссера Ким Бо-Ра из Южной Кореи.

Главная героиня фильма 14-летняя девушка, лишенная внимания собственной семьи. Бродит по улицам с лучшей подругой, влюбляется в парней и девушек. Попадает в больницу с неизвестным диагнозом.

Возглавляла жюри нынешней "Молодости" украинская актриса Ирма Витовская.

Победители других номинаций:

Лучшим короткометражный фильм - "Безусловная любовь", реж. Рафаль Лысак, Польша.

Международный студенческий конкурс - "Как запустить воздушного змея?", Реж. Лоранд Габор, Румыния.

В Национальном конкурсе лучшим фильмом назвали драму "В радости и только в радости" Марины Рощиной. Режиссер получила денежный приз 50 тыс. грн.

Главная героиня ленты - молодая мать-одиночка. Она влюбляется, но не решается рассказать избраннику, что у нее есть сын. Отношения стремительно развиваются, и признаться становится все труднее.

В программе ЛГБТК-фильмов "Солнечный зайчик" / SUNNY BUNNY отмечены такие фильмы:

Лучший ЛГБТ-фильм - "Блондин", реж Марк Бергер, Аргентина.

Специальная награда жюри - "Дикий", реж Камий Видаль-Наке, Франция.

Главную награду программы кино для подростков Molodist Teen Screen получила лента "Слишком далеко" Сары Винкенштетте, Германия.

Экуменическое жюри и жюри FIPRESCI наградили призом за лучший студенческий фильм - "Прованс", реж. Като де Бук, Бельгия.

Лучшим полнометражным фильмом назвали драму "Разрушительница системы", реж. Нора Финшайт, Германия.

Почетную награду "Молодости" - "Скифского оленя" за вклад в мировое киноискусство получил британский режиссер Питер Гринвей.

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Специальные дипломы жюри "Молодости" в рамках нацонального конкурса получили фильмы "Любовь", реж. Никита Лиськов и "Цвет фасада - синий", реж. Алексей Радинский.

Главный герой второго - Флориан Юрьев - архитектор, художник, скрипичный мастер, теоретик и поэт. На 90-м году жизни ему приходится овладеть еще одно, совершенно новым занятием. Чтобы спасти свой авторский архитектурный проект - киевскую "летающей тарелки" - от превращения в часть торгового центра, Флориан Юрьев начинает кампанию против произвола столичных застройщиков.

"Очень символично получать приз о борьбе с рейдерами в логове этих рейдеров - Киевской городской администрации, спасибо за эту возможность, - сказала продюсер фильма "Цвет фасада - синий " Люба Кнорозок на церемонии награждения.

- Многие культурных событий вынуждены проводить свои мероприятия в этих стенах. Не расстилать же красную дорожку перед торговым центром.

Кинотеатр "Киев" было одним из последних мест которое выживало не благодаря, а вопреки политике городской администрации. Ему грозит уничтожение как культурно художественного центра. Потому что, вопреки всем законодательным нормам, это помещение отдали новым арендаторам".