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понедельник, 19 апреля 2021 13:49

Назвали лучший мультфильм года

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Мультфильм "Душа" студии Pixar получил премию Annie Awards в номинации "Лучший анимационный фильм". Режиссеры - Питер Доктер и Кэмп Паеурс.

Пианист Джо Гарднер живет в Нью-Йорке и преподает музыку в средней школе. Мечтает профессионально играть джаз. Но его мать хочет трудоустроить Джо на полный рабочий день из-за страха остаться без денег. Джо не слушается и идет на прослушивание в группу Доротеи Уильямс. Успешно его проходит. Но на обратном пути попадает в аварию. Не умирает, а становится душой, что должна найти свое предназначение и помочь это сделать другим, по сюжету.

Кроме главной премии, "Душа" получила награды за лучшие эффекты, анимацию, музыкальное оформление и сценарий. На победу также претендовали мультфильм от Pixar "Вперед", анимационная работа от Netflix "Семья Уиллоуби", а также проект DreamWorks Animation "Семейка Крудс Новая эра".

Автор: Walt Disney Pictures
  Мультфильм "Душа" студии Pixar получил премию Annie Awards в номинации "Лучший анимационный фильм".
Мультфильм "Душа" студии Pixar получил премию Annie Awards в номинации "Лучший анимационный фильм".

Это 25-й фильм анимационной студии Pixar. Премьера состоялась на Лондонском кинофестивале. Вышел 25 декабря 2020 года на платформе Disney+. Имел первоначальный план выхода в кинотеатры, но из-за пандемии доступен только на стриминговых платформах.

"Душа" - первый фильм Pixar, который дебютировал на стримингових платформах. Также получил награду за лучшую анимационную ленту на "Золотом глобусе" 2021 года. Идея мультфильма - показать, что надо жить полноценной жизнью, пока жив, и не откладывать это на потом.

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"Как и "Тайна Коко","Душа" погружает в смысл жизни и смерти. Это один из самых зрелых мультфильмов Pixar, который поднимает глубокие вопросы. Но дизайнеры создали множество симпатичных и обаятельных персонажей, чтобы смягчить это. Поэтому картина безопасная и уютная. Для детей много смешных моментов. Главный герой Джо любит музыку и джаз. Считает, что именно поэтому он на Земле. Это неизменная тема во всем фильме, поэтому он переполнен фантастической музыкой. Невероятный саундтрек идеально отражает характер и историю", - говорится в рецензии What's on Disney plus.

Мультфильм "Душа" также получил номинацию на "Оскар". Церемония награждения состоится 25 апреля. Больше всего номинаций получила лента "Манк" Дэвида Финчера. По шесть у "Отец", "Минар", "Земля кочевников", "Звук металла" и "Суд над Чикагской семеркой".

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