Назвали лучший дизайн года

Лондонский музей дизайна назвал "Дизайном 2020 года" инсталляцию Teeter Totter Wall. Это розовые качели на границе США и Мексики.

Архитектурная студия Rael San Fratello установила их на границе американского Эль-Пасо и мексиканского Сьюдад-Хуарес 2019-го. Инсталляция продержалась 40 мин.

Проект опередил более 70 номинантов, в том числе 3D-рендеринг вируса, вызывающего Covid-19, декорации Ли Ха-Дзюна из фильма "Паразит" и защитный жилет с дырками от ножа, который в своем выступлении на фестивале носил рэпер Stormzy.

Автор: kulturehub Создатели розовых качелей - Рональд Раэль, профессор архитектуры Калифорнийского университета в Беркли, и Вирджиния Сан-Фратело, доцент дизайна в Государственном университете Сан-Хосе. Инсталляцию планировали с 2009 года, после принятия закона о масштабном строительстве стены на границе с Мексикой. Хотели создать место, где дети обеих стран могли бы поиграть. Хотя инсталляцию убрали пограничники через 40 минут, конфликтов не было.

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Строить стену на границе с Мексикой начали еще 2016 года в рамках борьбы с нелегальными мигрантами. Это была одна из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Новоизбранный президент Джо Байден после инаугурации обещал прекратить строительство.