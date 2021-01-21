Назвали лучший дизайн года

Лондонский музей дизайна назвал "Дизайном 2020 года" инсталляцию Teeter Totter Wall. Это розовые качели на границе США и Мексики.
Архитектурная студия Rael San Fratello установила их на границе американского Эль-Пасо и мексиканского Сьюдад-Хуарес 2019-го. Инсталляция продержалась 40 мин.
Проект опередил более 70 номинантов, в том числе 3D-рендеринг вируса, вызывающего Covid-19, декорации Ли Ха-Дзюна из фильма "Паразит" и защитный жилет с дырками от ножа, который в своем выступлении на фестивале носил рэпер Stormzy.
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Строить стену на границе с Мексикой начали еще 2016 года в рамках борьбы с нелегальными мигрантами. Это была одна из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Новоизбранный президент Джо Байден после инаугурации обещал прекратить строительство.
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