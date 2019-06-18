Назвали лучших украинских рэперов

Церемония вручения хип-хоп премии RAP UA Awards 2019 состоялась в Харькове на арт-заводе "Механика". Отметили лучших украинских рэперов года в 8 номинациях. Alyona Alyona получила 2 награды.
Список победителей выглядит так:
Прорыв года: Alyona Alyona
Лучший баттл-МС: МЦ всеx МЦ
Лучший клип: YOURA - Praktika
Лучший саундпродюсер: FrozenGangBeatz
Лучший релиз: Alyona Alyona - "Пушка"
Лучший украиноязычный проект: Alina Pash
Лучший русскоязычный проект: T-Fest
Фрешмен года: TELLY GRAVE
Победителей выбирали по результатам онлайн-голосования.
Во время церемонии выступили украинские и зарубежные звезды. Хедлайнерами мероприятия стали белорусская группа "ЛСП" и британский грайм-артист Ghetts. Украинскую сцену представляли Артем Лоик, Alina Pash, Alyona Alyona, Giga1.
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RAP UA Awards - первая украинская хип-хоп премия. Основана порталом rap.ua. Первая церемония награждения состоялась в прошлом году. Прорывом года назвали киевского рэпера НКНКТ.
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