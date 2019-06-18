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вторник, 18 июня 2019 21:45

Назвали лучших украинских рэперов

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Автор: vogue.com
  Рэперша Alyona Alyona победила в номинациях "прорыв года" и "лучший релиз" на второй ежегодной премии RAP UA Awards
Рэперша Alyona Alyona победила в номинациях "прорыв года" и "лучший релиз" на второй ежегодной премии RAP UA Awards

Церемония вручения хип-хоп премии RAP UA Awards 2019 состоялась в Харькове на арт-заводе "Механика". Отметили лучших украинских рэперов года в 8 номинациях. Alyona Alyona получила 2 награды.

Список победителей выглядит так:

Прорыв года: Alyona Alyona

Лучший баттл-МС: МЦ всеx МЦ

Лучший клип: YOURA - Praktika

Лучший саундпродюсер: FrozenGangBeatz

Лучший релиз: Alyona Alyona - "Пушка"

Лучший украиноязычный проект: Alina Pash

Лучший русскоязычный проект: T-Fest

Фрешмен года: TELLY GRAVE

Победителей выбирали по результатам онлайн-голосования.

Во время церемонии выступили украинские и зарубежные звезды. Хедлайнерами мероприятия стали белорусская группа "ЛСП" и британский грайм-артист Ghetts. Украинскую сцену представляли Артем Лоик, Alina Pash, Alyona Alyona, Giga1.

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RAP UA Awards - первая украинская хип-хоп премия. Основана порталом rap.ua. Первая церемония награждения состоялась в прошлом году. Прорывом года назвали киевского рэпера НКНКТ.

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