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вторник, 04 июня 2019 13:22

Jay-Z стал миллиардером

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Автор: forbes.com
  Jay-Z стал миллиардером
Jay-Z стал миллиардером

Американский рэпер Jay-Z стал первым исполнителем в стиле хип-хоп, чье состояние превысило миллиард долларов.

Об этом пишет Forbes.

Среди активов 49-летнего артиста - недвижимость в Нью-Йорке и Калифорнии за 120 млн долларов, производство шампанского Armand de Brignac (310 млн долларов) и коньяка D'Ussé (100 млн долларов). Коллекция произведений искусства, которой владеет рэпер, оценивается в 70 млн долларов.

Также Jay-Z владеет долей акций в Uber стоимостью $ 70 млн. Музыкант владеет музыкальным стриминговим сервисом Tidal, который, по оценке Forbes, стоит $ 100 млн.

Американский рэпер и муж Ким Кардашян Канье Уэст удивил поклонников решением открыть церковь.

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