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понедельник, 17 декабря 2018 21:45

Назвали лучшие детские книги 2018 года

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Назвали лучшие детские книги 2018 года
Повесть Елена Рыжко назвали подростковой книгой года по итогам премии "БараБука". Фото: chytomo.com

Украинский портал семейного чтения "БараБука" определил лучшие детские и подростковые издания 2018 года.

Победителей назвали в 12-ти номинациях, пишет "Читомо".

Дебют года в прозе: Наталья Матолинец "Варта у Грі" (АССА)
Дебют года в иллюстрации: Екатерина Сад "Ідея на мільйоооооон" (ВСЛ)
Поэтическая книга года: Галина Крук "Раз овечка, два овечка" (Виват)
Семейная книга года: Маша Сердюк, Юрий Ниедра, Мари Кинович "Ням. Готують діти" (Братське)
Познавательная книга года Валентина Вздульська "Вільям Шекспір" (ІПІО)
Первая книга малыша: Инна Руда "Новорічні канікули" (Каламар)
Подростковая книга года Елена Рыжко Знає тільки Мару" (ВЦ "Академія")
Детская фэнтези года: Владимир Аренев "Дитя песиголовців" ("Києво-Могилянська академія" / АССА)
Иллюстрированная книга года: Галина Вдовиченко, Кристина Лукащук "Сова, яка хотіла стати жайворонком" (Чорні вівці)
Иллюстраторы года: творческая мастерская "Аграфка"
Дебют издательства: Издательство "Легенда"
Социальный проект года: "Це зробила вона" та "Це теж зробила вона" (Видавництво).

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Книжный портал открыли в 2014 году. Предлагает родителям профессиональные оценки детских и подростковых изданий от литературных критиков. Проект основала журналистка и детская писательница Татьяна Стус.

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