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понедельник, 12 апреля 2021 13:34

Назвали лучшие британские фильмы

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Объявили победителей Британской академии кинематографического и телевизионного искусства. Триумфатором стал фильм "Земля кочевников".

Лучший фильм: "Земля кочевников"

Лучший британский фильм: "Перспективная девушка"

Лучший режиссер: Хлои Чжао - "Земля кочевников"

Лучшая актриса: Фрэнсис МакДорманд - "Земля кочевников"

Лучший актер: Энтони Хопкинс - "Отец"

Лучший актер второго плана: Дэниэл Калуя - "Иуда и черный мессия"

Лучшая актриса второго плана: Ё-джон Юн - "Минари"

Автор: Vogue
  Американская актриса Фрэнсис МакДорманд в фильме «Земля кочевников» играет женщину, которая в фургоне путешествует по штатам Среднего Запада США. Нанимается на временные низкооплачиваемые работы - упаковщицей на складе, уборщицей на стоянке для жилых трейлеров, работницей фастфуд-ресторана.
Американская актриса Фрэнсис МакДорманд в фильме «Земля кочевников» играет женщину, которая в фургоне путешествует по штатам Среднего Запада США. Нанимается на временные низкооплачиваемые работы - упаковщицей на складе, уборщицей на стоянке для жилых трейлеров, работницей фастфуд-ресторана.

Лучший оригинальный сценарий: Эмеральд Феннелл - "Перспективная девушка"

Лучший адаптированный сценарий: Флориан Зеллер, Кристофер Хэмптон - "Отец"

Лучший фильм на иностранном языке: "Еще по одной" - Дания

Лучший анимационный фильм: "Душа"

Лучшая оригинальная музыка: Трент Резнор, Аттикус Росс, Джон Батист — "Душа"

Лучшая операторская работа: Джошуа Джеймс Ричардс - "Земля кочевников"

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Лучший монтаж: "Звук металла"

Лучшее художественное оформление: "Манк"

Лучший дизайн костюмов: "Ма Рэйни: Мать блюза"

Лучшие визуальные эффекты: "Тенет"

Лучший звук: "Звук металла"

Лучший грим и прически: "Ма Рэйни: Мать блюза"

Восходящая звезда: Букки Бакрэй

BAFTA Fellowship: Энг Ли

"Лента "Земля кочевников" пересматривает так называемую американскую мечту. Героиня является антиподом этого понятия. Возможно, здесь есть прогноз на будущее. Экономическое положение будет ухудшаться. Больше людей будут беднеть. Для части из них это конец капитализма или по крайней мере его перерождение. В изображенном стиле жизни нащупывается что-то новое. Со знакомой украинцам самоорганизацией и взаимопомощью", - говорит Дарья Бадьер.

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Дата
12
апреля

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