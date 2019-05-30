Назвали фильмы, которые Госкино запретило показывать 2018 года

Фильмы запретили на основании обращения Службы безопасности Украины. Фото: Alfred Derks / Pixabay

2018 года Государственное агентство по вопросам кино запретило показывать более 120 фильмов. Об этом сообщают в ведомстве, пишет УНН.

Так, в прошлом году Госкино аннулировало государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов на 126 названий.

В частности, на основании обращения Службы безопасности Украины отменили государственную регистрацию и признали недействительными прокатные удостоверения с участием лиц из Перечня лиц, создающих угрозу национальной безопасности, Министерства культуры Украины.

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Среди запрещенных есть фильмы и сериалы с участием Надежды Бабкиной ("Снежная королева"), Александра Баширова (сериал "Агент особого назначения 3", фильм "Правдивая история об Алых парусах"), Натальи Варлей (фильм "Волшебник Изумрудного города"), Станислава Говорухина (фильмы "Черная вуаль", "Орел и Решка"), Жерара Депардье (фильм "Хамелеон"), Эмира Кустурицы (фильмы "Аризонская мечта", "Хороший вор"), Владимира Меньшова (фильмы "Маруся", "Легенда № 17"), Алексея Панина (фильмы "Дело ангела", "Ангел-хранитель"), Дмитрия Харатьяна (фильмы "Атлантида", "Тараканьи бега").

Кроме того, Госкино запретило несколько фильмов с участием Стивена Сигала - "Захват-2", "Часовой механизм", "Смертельный удар", "Двойная игра".

Закончилось производство фильма-притчи Михаила Ильенко "Толока". Его создали по мотивам баллады Тараса Шевченко "У тієї Катерини хата на помості". Госкино взяло на себя 98,02% расходов на производство.