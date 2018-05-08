Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала Евровидения-2018. Фото: espreso.tv

Букмекеры назвали фаворитов первого полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2018" в Лиссабоне - столице Португалии.

По данным британской букмекерской конторы William Hill, в финал пройдет Израиль, Кипр, Чехия, Эстония, Болгария, Греция, Австрия, Армения, Литва и Бельгия, передает "Радио.Свобода".

Мальтийская компания Unibet считает, что Литва имеет меньшие шансы попасть в финал, чем Финляндия. Такое мнение высказала гибралтарская 888sport.

Представителя Евровидение от Беларуси - украинского певца ALEKSEEV'а букмекеры считают слабым кандидатом на место в финале конкурса.

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Первый полуфинал Евровидения в Лиссабоне состоится во вторник, 8 мая, в 22:00. Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на телеканале UA: Первый. В первом полуфинале за победу будут бороться 19 участников.