Назвали даты проведения Atlas Weekend 2020

14 июля завершился киевский музыкальный фестиваль Atlas Weened. На закрытии выступил бывший лидер группы Oasis Лиам Галлахер. На следующий день организаторы сообщили даты проведения мероприятия в следующем году. Фестиваль пройдет 7-12 июля 2020-го.
"Кажется, даже на небе кто-то грустит из-за того, что Atlas Weekend подошел к концу. Но мы знаем самый действенный рецепт от грусти и печали. С сегодняшнего дня ты можешь приобрести абонементы на Atlas Weekend 2020", - пишут организаторы в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Что нужно знать о музыкальном фестивале UPark Festival
Билеты на все дни будут стоить 1800 грн в кассах и 1900 грн онлайн.
Музыкальный фестиваль Atlas Weekend проводят в Киеве с 2015-го. В этом году в течение 6 дней выступили более 250 украинских и зарубежных артистов.
Комментарии