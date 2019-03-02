Назвали дату еще одного показа спектакля "Номера" по пьесе Олега Сенцова

Автор: ukr.segodnya.ua Второй показ антиутопического спектакля "Номера" по пьесе Олега Сенцова пройдет 31 марта в киевском Довженко-Центре

31 марта в киевском Довженко-Центре состоится второй показ спектакля "Номера" по мотивам пьесы украинского режиссера, политзаключенного в России Олега Сенцова.

В воображаемом антиутопическом мире люди вместо имен имеют номера. От 1 до 10. Каждый живет сам по себе. В их реальности действуют строгие правила нуля, которому поклоняются. Неожиданно появляется номер 11, который пытается изменить устоявшийся порядок, по сюжету.

"Это не просто антиутопия, а пророческая пьеса, сюжет которой непосредственно связан с судьбой ее автора, незаконно заключенного в России. Часть собранных средств идет на помощь семье Олега Сенцова. Спектакль" Номера" о невозможности выбора и изменений, о коллективной безысходности. О том, что за изменениями неизвестность. Но одновременно это история о заключенном обществе, которое борется за свободу. Цену этой свободы каждый определяет сам", - говорится в описании мероприятия.

"Постановка об обществе, которое стало сначала творцом системы, а затем ее жертвой, - говорит режиссер Тамара Трунова. - Действие происходит в мире, который перестал себя осмысливать. Мы перенесли историю в старый цирк, который забыл о своем назначении, существует по привычке. Герои потеряли интерес к жизни, хотят, чтобы все за них решали другие. Постановка одноактная, длится 1,5 часа. Олег дал мне свободу в работе с текстом".

Олег Сенцов написал пьесу "Номера" в 2011 году. Окончательную редакцию завершил в российской тюрьме. Премьерный показ спектакля состоялся в Киеве 7 декабря.

Также готовится экранизация произведения. Над фильмом "Номера" работает режиссер Ахтем Сеитаблаев.

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Режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20. В прошлом году Сенцов 145 дней держал голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. В конце декабря закончил написание нового романа. К концу 2018-го в местах несвободы в России находились по меньшей мере 57 граждан Украины, лишенных свободы по политическим мотивам.