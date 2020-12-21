Назвали дату 28-го Львовского международного BookForum

Формат фестиваля объявят в 2021 году. Фото: Львовский городской совет

2021 года 15-19 сентября планируют провести 28-й Львовский международный BookForum.

Общественная организация "Форум издателей" инициирует и организовывает событие, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Также сообщается, что формат фестиваля объявят 2021-го.

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"Надеемся, что все же удастся часть событий провести в офлайн режиме. Все соскучились по традиционным встречами с авторами, живыми дискуссиями и фестивальной атмосферой. А опыт проведения 27-го BookForum в онлайн-формате позволит сделать следующий фестиваль доступным для тех, кто не может приехать во Львов", - заявили организаторы.

27-й Львовский международный BookForum впервые состоялся в онлайн-формате. Событие длилось 16-20 сентября 2020 года. Фокусная тема - "Перепись населения: знать, кто мы есть". 15 тематических кластеров и спецпроектов формировали программу.