Назвали 20 лучших украинских клипов года

За клип группы Yuko читатели отдали больше всего голосов. Фото: liroom.com.ua

Музыкальное интернет-издание Karabas Live назвало лучшие клипы от украинских исполнителей за 2017 год.

Лучшим музыкальным видео стал клип группы YUKO на песню "Мак". Победителя выбрали путем голосования читателей. Список опубликовали на сайте издания.

"Клип символизирует цикличность жизни, красоту возрождения и неизбежность смерти. Красивая картинка, емкие символы и удивительная графика сделали его лидером нашего голосования.", - отметила редакция издания.

Yuko - электро-фолк дуэт вокалистки Юлии Юриной и саунд-продюсера Стаса Королева. Оба были участниками вокального шоу "Голос страны" в команде Ивана Дорна. Присоединились к его лейблу Masterskaya. В марте выпустили дебютный мини-альбом Shchebetuha.

В перечень также вошли следующие исполнители:

Brunettes Shoot Blondes – Hips

MAiAK — Untitled Kingdom

5 Vymir – Ламай

Сальто Назад — О Мамо

ZAPASKA – Запитайся

Макс Барских – Моя любовь

5'Nizza – Самолет

MONATIK – УВЛИУВТ

Constantine – Мара

Alloise – Мольфар

Ivan Dorn – Beverly

Open Kids – Поколение Танцы

INAIA — Моя милая

Мачете – Емет

KADNAY — Відчуваю

MUND – Howl

Бумбокс — Голий король

The HARDKISS — Антарктида

OY Sound System – Gangsters Of Peace

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Лучшим концертом в Украине в 2017 году зрители назвали выступление американской певицы Лауры Перголицци (LP) 12 декабря в киевском Дворце спорта. Опрос провели среди читателей онлайн-журнала Karabas Live.