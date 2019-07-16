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вторник, 16 июля 2019 21:45

Нашли актера на роль Элвиса Пресли

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Режиссер будущего фильма об Элвисе Пресли Баз Лурман нашел актера на роль "короля рок-н-ролла". Им стал Остин Батлер, который недавно сыграл в картинах "Мертвые не умирают" Джима Джармуша и "Однажды ... в Голливуде" Квентина Тарантино. Роль менеджера музыканта Тома Паркера сыграет Том Хэнкс.

- Я знал, что фильм будет обречен на провал, если на кастинге мы сделаем неправильный выбор. Мы тщательно искали актера, который смог бы передать исключительно естественные движения певца, его вокальные данные и уязвимость артиста. Я слышал о работе Остина Батлера в бродвейской постановке "Продавец льда грядет". В результате нашел того, кто сможет сыграть одного из величайших людей в истории мировой музыки, - рассказывает Лурман. Среди других претендентов на роль Элвиса были - Майл Теллер, Гарри Стайлз и Аарон Тейлор-Джонсон.

Автор: hollywoodreporter.com
  Роль Элвиса Пресли получил Остин Батлер.
Роль Элвиса Пресли получил Остин Батлер.

Режиссер Баз Лурман известен благодаря музыкальным фильмам. Снимал мюзиклы "Ромео + Джульетта", "Мулен Руж" и костюмированную драму "Великий Гэтсби".

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Начало съемок фильма об Элвисе Пресли запланировано на начало 2020-го. Состоятся в родной стране База Лурмана Австралии.

Дискография короля рок-н-ролла Элвиса Пресли пополнится 3-мя сборниками, в которые войдут ранее неизвестные песни. Это последние неопубликованные записи.

1-й сборник будет называться Live - "Вживую". В него войдут неизданные треки и большой буклет с фотографиями музыканта. 2-й будет посвящен известному концерту Элвиса, прошедшему в Америке в 1969-м. В нем покажут полное выступление и документальные видео о событии. 3-й называется American Sound 1969 - "Американский звук 1969", будет состоять из 90 треков. В него войдут редкие и новые записи певца.

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