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четверг, 06 мая 2021 20:05

Нардепы поддержали необоснованные обвинения в адрес УКФ

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Нардепы поддержали необоснованные обвинения в адрес УКФ
Наблюдательный совет Украинского культурного фонда со второго раза выбрал нового исполнительного директора. Этому предшествовали ряд проблем. Фото: Youtube

Украинский культурный фонд со второго раза выбрал нового исполнительного директора. На первом конкурсе ни один претендент не набрал большинства голосов. На втором фаворитом стал Владислав Берковский. Возглавлял Центральный кинофотофоноархив.

"Первая проблема - это сроки полномочий наблюдательного совета. В его полномочия входит выбрать исполнительного директора. Новосформированный наблюдательный совет еще не успел разобраться в вопросах работы фонда и с колес должен принимать самое важное за свою каденцию решение - выбрать руководителя на следующие три года. Это удобно для политических игр и воздействий, но не для устойчивости учреждения, - говорит программный директор "Детектор медиа" и член Наблюдательного совета Общественного вещания Вадим Миский.

- Вторая проблема - это отсутствие четких критериев оценки кандидатов. Лучшие практики предполагают, что избирают не по собственному вкусу, а по ряду показателей. Это управленческий опыт, образование в соответствующей сфере, предыдущие достижения, знания законодательства. Также изучают информацию про его добродетель, конфликт интересов и тому подобное. Лишь несколько получивших наивысшую оценку попадают на собеседование, и среди них выбирают лучшего уже по результатам голосования. Впрочем такой процедуры не было. Финальный выбор делался из очень разношерстных конкурсантов, что не способствовало вдумчивому решению. В результате, на первом конкурсе почти победила Анастасия Рагимова, которая отличилась тем, что половину своего выступления посвятила лести в адрес каждого из членов наблюдательного совета".

Рагимова называет себя политологом и была в списке партии "Слуга народа". В документах не указала факта участия в избирательной кампании и проблемы с законом мужа. Во время собеседования сказала, что выросла на российском сериале "Моя прекрасная няня", любит смотреть "Папика" и что надо производить туристические магниты.

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До этого три года исполнительным директором УКФ была Юлия Федив. Планировала переизбираться, но за день до конкурса сняла свою кандидатуру. Причину не сообщила. Есть версия, что отказалась из-за давления - обвинили якобы в нарушении условий выдачи грантов. Предоставила документы, которые это опровергают.

"Меня удивили заявления чиновников и нардепов во время первого конкурса. - продолжает Миский. - Когда никому не известная, только что созданная организация "Союз концертной индустрии" распространила свои якобы разоблачения о руководстве УКФ, то министерство и народные депутаты почему-то решили высказаться по поводу заявления этого союза. Это усилило голос необоснованных обвинений. И хотя тон их заявлений был сдержанным, не трудно понять, почему они прозвучали.
Несмотря на эти проблемы, повторный конкурс выглядел существенно лучше первого. В этом есть заслуга как самих креативных индустрий, так и новой главы фонда Ларисы Мудрак.

Главное ожидания - не сломать систему справедливого отбора проектов. Не превратить УКФ в инструмент финансирования для ограниченного круга дорогих друзей. За три года даже успели привыкнуть к тому, что средства справедливо распределяются между маленькими и большими игроками всей страны, а не только подкармливают своих".

Украинский культурный фонд создали в 2017 году. Подчиняется Министерству культуры. Распределяет государственные средства и мониторит выполнения условий гранта. Среди общих приоритетов также поддержка культурного разнообразия, популяризация отечественного искусства и создание имиджа Украины в мире.

2021-го получит 695 млн грн. В прошлом году финансирование сократили до 400 млн грн, из которых получили 334 млн грн. Это в два раза меньше ранее обещанных 697 млн ​​грн.

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