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вторник, 09 июля 2019 15:31

Наказание отбывал вместе со Стусом и Светличным: диссидент Игорь Калынец празднует 80-летие

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Наказание отбывал вместе со Стусом и Светличным: диссидент Игорь Калынец празднует 80-летие
"Тяжелая проблема с русским и русскоязычным частью нашего общества. Есть патриоты среди них. Но все ли они осознают, что своим языком, культурой несут погибель украинской нации", - Калынец. Фото: https://uk.wikipedia.org

9 июля украинский поэт, политзаключенный, диссидент Игорь Миронович Калынец празднует 80-летие.

Накануне во Львовской опере ему, по случаю юбилея, от общины города вручили почетную награду "Золотой герб города Львова".

За участие в диссидентском движении в 1972-м Игоря Калинца осудили на 6 лет заключения строгого режима и 3 года ссылки. Наказание отбывал в Пермских концлагерях вместе с Иваном Светличным, Василием Стусом, Николаем Горбалем, Степаном Сапеляком. Ссылка отбывал вместе с женой Ириной Стасив-Калинец на Забайкалье.

Игорь Калинец родился в Ходорове Львовской области. Он - представитель "познешистдесятницкой" генерации. Является почетным доктором Львовского национального университета имени Ивана Франко.

В 1977-м награжден премией им. Ивана Франко в Чикаго, в 1992-м получил премию им. Василия Стуса, а затем - Государственную премию Украины им. Тараса Шевченко по книгу избранных стихотворений "Тринадцать аналогий".

Калынец объединил свою поэзию в 2 тома: первый - "Пробужденная муза" (стихи 1965-1972-х, до заключения), второй - "Невольничья муза" (стихи 1972-1981-х, написанные во время 6-летнего заключения в концлагере и 3-летнего ссылки).

В 2016-м отказался от Ордена Ярослава Мудрого IV степени в знак протеста против русификации.

Ирина Стасив-Калынец умерла на 72-году 7 лет назад в результате тяжелой и продолжительной болезни.

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Дата
09
июля

Наказание отбывал вместе со Стусом и Светличным: диссидент Игорь Калынец празднует 80-летие

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