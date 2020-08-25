Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню

"Когда мы станем собой" - Вакарчук выпустил новую песню. Фото: Liga.net

Святослав Вакарчук выпустил новую песню. "Когда мы станем собой" стала первым синглом с будущего альбома группы "Океана Эльзы"

"Жизнь меняется, и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких бутылочках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих", - говорит о видео режиссер Анна Бурячкова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо Вакарчука появилась новый нардеп от "Голоса"

.Главная женская роль в клипе досталась актрисе Варваре Лущик. Известная по мюзиклу "Гуцулка Ксеня". Для песни также записали детский хор, состоящий из детей музыкантов и друзей группы.

Музыкант Святослав Вакарчук рассказал, что во время карантина очень сблизился с семьей.