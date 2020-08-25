Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 162
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 189
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1710
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 441
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 108
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2 Просмотров: 2295
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 63
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 675
Фото
Все фото
11
3
8
3
7
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Группа &quot;Антитела&quot; сыграла концерт на вокзале
Группа "Антитела" сыграла концерт на вокзале
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Видео
Все видео
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 189
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 441
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3672
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3123
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6615
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 819
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 12:25

Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню

  Комментировать
Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню
"Когда мы станем собой" - Вакарчук выпустил новую песню. Фото: Liga.net

Святослав Вакарчук выпустил новую песню. "Когда мы станем собой" стала первым синглом с будущего альбома группы "Океана Эльзы"

"Жизнь меняется, и в этом ритме и тревоге мы все больше прячемся в своих маленьких бутылочках, проживая дни в аквариумах одиночества, забывая о том, кто мы есть на самом деле. Мне очень хотелось передать эту атмосферу и позволить ей измениться в кадре. Дать возможность героям выйти за пределы стеклянной стены и почувствовать радость общения, найти себя настоящих", - говорит о видео режиссер Анна Бурячкова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вместо Вакарчука появилась новый нардеп от "Голоса"

.Главная женская роль в клипе досталась актрисе Варваре Лущик. Известная по мюзиклу "Гуцулка Ксеня". Для песни также записали детский хор, состоящий из детей музыкантов и друзей группы.

Музыкант Святослав Вакарчук рассказал, что во время карантина очень сблизился с семьей.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Найти себя настоящих - Вакарчук выпустил новую песню». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

Казаков переселили на Кубань

"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

Астроном сделал телескоп за одну ночь

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 15058
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 8721
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 7164
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 7092
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 6534
Культура
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
 Просмотров: 162
Лучшие новые фильмы обсудят с кинокритиками после показа
Лучшие новые фильмы обсудят с кинокритиками после показа Просмотров: 144
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
6
 Просмотров: 3672
Герой фильма рассказывает свою историю, его сажают за решетку - режиссер о победителях кинофестиваля "Открытая ночь"
Герой фильма рассказывает свою историю, его сажают за решетку - режиссер о победителях кинофестиваля "Открытая ночь"
 Просмотров: 54
Украина блуждает в тумане провинциальных мифов. Нет компетентного правящего слоя - писатель
Украина блуждает в тумане провинциальных мифов. Нет компетентного правящего слоя - писатель
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
2
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Голосов: 358
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua