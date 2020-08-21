Вакарчук раскрыл секрет своего семейного счастья

Вакарчук ходил в поход в Карпаты. Фото: instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Музыкант Святослав Вакарчук рассказал, что во время карантина очень сблизился с семьей.

"Длинные отношения имеют одну главную вещь - уважение. Уважение человека, с которым ты рядом", - сказал Вакарчук в эфире канала "Украина".

Со своей женой Лялей они вместе почти 20 лет. Воспитывают дочь.

"Мне кажется, если ты честный и то, что ты даешь людям, ты можешь донести, у тебя есть профессионализм, у тебя есть опыт, у тебя есть энергия, то люди отвечают взаимностью, а дальше это уже обмен энергией и вопросы техники, что называется. Настоящий выдающийся концерт, когда артист со зрителем - это фактически как физическая форма секса", - отмечает музыкант.

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Вакарчук рассказал, как недавно был в пешем походе в Карпатах. Ежедневно проходил по 15-20 км. Спорт помогает ему держать себя в форме.

"В первую очередь - это йога, а также - бег, баскетбол и бадминтон. Когда ввели ограничения карантина, то запретили заниматься спортом в парке, но бегать не запретили. Я взял с собой маску и бегал кругами вокруг парка, чтобы не нарушать правила" , - рассказал артист.

Бывший народный депутат, вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук спел для военных на передовой. Видео появилось в Facebook.