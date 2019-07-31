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среда, 31 июля 2019 21:45

"Над нами только небо": сняли фильм о Джоне Ленноне

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&quot;Над нами только небо&quot;: сняли фильм о Джоне Ленноне
Название фильма отсылает к цитате из известной песни Джона Леннона Imagine, процесс создания которой покажут в фильме. biography.com

Вышел трейлер документального фильма об участнике группы The Beattles Джоне Ленноне и его жене художнице Йоко Оно. На этом видео они придумывают главный хит музыканта Imagine. Картина будет называться John & Yoko: Above Us Only Sky - "Джон и Йоко: Над нами только небо". Режиссером выступил Майкл Эпштейн. Фильм выйдет на DVD и Blue-Ray 13 сентября.
Картина состоит из архивных фотографий и видеозаписей из жизни супругов и интервью с друзьями и коллегами Леннона, в том числе с самой Йоко Оно и сыном Джулианом.

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Дискография короля рок-н-ролла Элвиса Пресли пополнится 3-мя сборниками, в которые войдут ранее неизвестные песни. Это последние неопубликованные записи.
1-й сборник будет называться Live - "Вживую". В него войдут неизданные треки и большой буклет с фотографиями музыканта. 2-й будет посвящен известному концерту Элвиса, прошедшему в Америке в 1969-м. В нем покажут полное выступление и документальные видео о событии. 3-й называется American Sound 1969 - "Американский звук 1969", будет состоять из 90 треков. В него войдут редкие и новые записи певца.

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