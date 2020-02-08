Нацотбор на Евровидение-2020: выбрали первых финалистов

Закончилось голосование первого полуфинала национального украинского отбора на Евровидение-2020.

В финальную часть отбора прошли певицы Krut и Jerry Heil, а также группа Go-A.

Вторая тройка финалистов определится на следующем отборе, который состоится 15 февраля.

Финал национального отбора состоится 22 февраля.

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В финале национального отбора в прошлом году победила певица MARUV.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины 27 февраля приняла решение, согласно которому Украина не будет участвовать в песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Причиной такого решения стали выступления MARUV в России.