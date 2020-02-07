Национальная кинопремия "Золота дзиґа": появился список претендентов

Украинская киноакадемия опубликовала лонг-лист претендентов на четвертую национальную кинопремию "Золота дзиґа 2020".
В этом году за нее будут соревноваться 85 киноработ. Среди них 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм. "Золоту дзиґу" будут вручать в 22 номинациях.
Среди полнометражных игровых фильмов будут соревноваться:
"Мої думки тихі"
"Вулкан"
"Готель Едельвейс"
"Гуцулка Ксеня"
"Додому"
"Історія Лізи"
"Кошмарний директор, або Школа №5"
"Крути 1918"
"Сквот32"
"Тільки диво"
"Фокстер і Макс"
"Захар Беркут"
"Халепа на 5baksiv"
"Чорний ворон"
"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"
Полнометражный анимационный фильм "Клара та чарівний дракон"
Номинанты среди короткометражных игровых фильмов:
Int. Kitchen. Night
Maternité
Solitude
"Адамівна"
"Анна"
"Вікно"
"Влипла"
"Домовина"
"Дорослий"
"Звірі"
"Знебарвлена"
"Імунотифікація"
"Людина з фотоапаратом"
"Мала"
"Марґо"
"Між рядками"
"Молодий, але це минеться"
"Момент"
"Нічний Швидкий"
"Нормальна"
"Операція Д.У.П.А".
"Психро"
"Різдвяні історії"
"Син"
"Синтетична Любов"
"Сонечко"
"Суд Лінча"
"У нашій синагозі"
"Урок"
Номинанты среди документальных полнометражных фильмов:
"365 днів, також відомі як рік"
"Божественні"
"Брати по зброї"
"Будинок"
"Вибір"
"Де ти, Адаме?"
"З України до Голлівуду"
"Заповідник "Асканія""
"Історія Зимового саду"
"Людина з табуретом"
"Малевич"
"Панорама"
"Погляд з інвалідного візка"
"Портрет на тлі гір"
"Розділові Наживо"
"Рубіж. Грубешівська операція"
"Рушковці. Шлях Майстра"
"Соловей співає"
"Verdict 19"
Члены Киноакадемии уже начали голосование за номинантов. Их объявят в марте. Церемония вручения состоится 28 апреля в конгрессно-выставочном центре "Парковый".
Украинка Ирина Цилык получила награду "Лучший режиссер" на американском кинофестивале Sundance. В международном конкурсе документального кино писательница представила свой полнометражный режиссерский дебют "Земля голубая, будто апельсин".
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