Национальная кинопремия "Золота дзиґа": появился список претендентов

"Золоту дзиґу" будут вручать в 22 номинациях. Фото: Украинский репортер

Украинская киноакадемия опубликовала лонг-лист претендентов на четвертую национальную кинопремию "Золота дзиґа 2020".

В этом году за нее будут соревноваться 85 киноработ. Среди них 16 полнометражных игровых, 29 короткометражных игровых, 20 документальных, 19 короткометражных анимационных и один полнометражный анимационный фильм. "Золоту дзиґу" будут вручать в 22 номинациях.

Среди полнометражных игровых фильмов будут соревноваться:

"Мої думки тихі"

"Вулкан"

"Готель Едельвейс"

"Гуцулка Ксеня"

"Додому"

"Історія Лізи"

"Кошмарний директор, або Школа №5"

"Крути 1918"

"Сквот32"

"Тільки диво"

"Фокстер і Макс"

"Захар Беркут"

"Халепа на 5baksiv"

"Чорний ворон"

"Іловайськ 2014. Батальйон Донбас"

Полнометражный анимационный фильм "Клара та чарівний дракон"

Номинанты среди короткометражных игровых фильмов:

Int. Kitchen. Night

Maternité

Solitude

"Адамівна"

"Анна"

"Вікно"

"Влипла"

"Домовина"

"Дорослий"

"Звірі"

"Знебарвлена"

"Імунотифікація"

"Людина з фотоапаратом"

"Мала"

"Марґо"

"Між рядками"

"Молодий, але це минеться"

"Момент"

"Нічний Швидкий"

"Нормальна"

"Операція Д.У.П.А".

"Психро"

"Різдвяні історії"

"Син"

"Синтетична Любов"

"Сонечко"

"Суд Лінча"

"У нашій синагозі"

"Урок"

Номинанты среди документальных полнометражных фильмов:

"365 днів, також відомі як рік"

"Божественні"

"Брати по зброї"

"Будинок"

"Вибір"

"Де ти, Адаме?"

"З України до Голлівуду"

"Заповідник "Асканія""

"Історія Зимового саду"

"Людина з табуретом"

"Малевич"

"Панорама"

"Погляд з інвалідного візка"

"Портрет на тлі гір"

"Розділові Наживо"

"Рубіж. Грубешівська операція"

"Рушковці. Шлях Майстра"

"Соловей співає"

"Verdict 19"

Члены Киноакадемии уже начали голосование за номинантов. Их объявят в марте. Церемония вручения состоится 28 апреля в конгрессно-выставочном центре "Парковый".

Украинка Ирина Цилык получила награду "Лучший режиссер" на американском кинофестивале Sundance. В международном конкурсе документального кино писательница представила свой полнометражный режиссерский дебют "Земля голубая, будто апельсин".