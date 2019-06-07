Национальная филармония Украины открывает летний сезон

Концертный зал Национальной филармонии Украины. kyivmaps.com

В июне в Национальной филармонии Украины состоится ряд премьер, среди которых концерты француза Жака Рувье, грузинки Элисо Вирсаладзе и немцев Machado Quartett.

9 июня состоится концерт немецкого гитарного квартета Machado Quartett. Прозвучат произведения Джоакино Россини, Астора Пьяцоллы и Эйтора Вила Лобоса. Исполнители создали собственный стиль guitarra nueva. Звучание характеризуется как смесь джаза, классической и популярной музыки. В концерте примет участие народная артистка Украины Ольга Чубарева.

11 июня пройдет выступление Биг-Бенда Национального духового оркестра Украины "Легенды джаза". Исполнят композиции Фрэнка Синатры, Ареты Франклин, Рэя Чарльза, Нины Симон и др. В качестве солистов выступят Виталий Костенко и Маргарита Мелешко.

13 июня пианист Алексей Гринюк исполнит произведения польского композитора Фридерика Шопена. В концерте примет участие Киевский камерный оркестр под руководством дирижера Натальи Пономарчук.

14 июня пройдет выступление пианиста Романа Лопатинского. Репертуар музыканта охватывает произведения от барокко до современности. Стиль Лопатинского характеризуют как "индивидуальный подход, где на первом плане - личность исполнителя".

21 июня дадут концерт французский пианист Жак Рувье, украинская пианистка Екатерина Дядюра и солисты Киевского камерного оркестра. Прозвучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Камиля Сен-Санса и Франца Шуберта.

22 июня Дмитрий Ткаченко выполнит скрипичный концерт Роберта Шумана. Музыкант сыграет в сопровождении Национального симфонического оркестра под руководством дирижера Юрия Летуна. Также прозвучат произведения Карла Марии фон Вебера и Рихарда Штрауса. Концерт представит динамику развития эпохи романтизма в Германии.

25 июня выступит грузинская пианистка Элисо Вирсаладзе с композициями украинца Александра Щетинского. Также прозвучат произведения Йозефа Гайдна и Людвига ван Бетховена.

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Произведение современного украинского композитора Александра Щетинского "Земля Франца Йозефа" названо в честь архипелага в Северном Ледовитом океане. О существовании этой группы островов говорил еще Михаил Ломоносов. Однако открыли его в 1874-м австрийцы. Дали архипелагу имя императора Франца Йозефа II. Произведение Щетинского - вариация на тему композиции Франца Йозефа Гайдна, тезки австрийского правителя. Гайдн был младшим современником российского ученого Ломоносова, учился в Киево-Могилянской академии.