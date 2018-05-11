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пятница, 11 мая 2018 12:06

На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников
10

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Художественная выставка «Сто лет»
Фото: Ольга Васькив
Художественная выставка «Сто лет»
Художественная выставка «Сто лет»
Художественная выставка «Сто лет»
Художественная выставка «Сто лет»

10 мая во Львовском Дворце искусств открыли польскую художественную выставку "Сто лет". Выставка посвящена 100-летию независимости Республики Польша.

Вроцлавская академия искусств имени Евгениуша Гепперта - польский вуз, который славится известными выпускниками и сильным центром преподавательского состава. Именно профессора, преподаватели, аспиранты Академии подготовили выставку "Сто лет". Это художественные работы - от абстракции, графики, реализма к фотографии, рисунка, скульптуры и инсталляции. Во Львове выставка проходит под патронатом Генерального консульства Республики Польша во Львове.

"Вроцлав - это город, который необычным способом связано со Львовом, львовянами. Я его иногда называю вице-Львову. Польские львовяне сюда попали после Второй мировой войны, когда границы Польши были изменены. И поэтому Львов имеет с Вроцлавом чрезвычайно близкие связи. Кроме того, наши две художественные институты имеют тесное сотрудничество. Это прекрасно, что львовяне смогут познакомиться с художественным миром Вроцлава. Ведь этот город, на художественную жизнь которого влияли разные культуры - и польские, чешские, немецкие, еврейские традиции ", - говорит Генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольский.

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Во Львов привезли 102 произведения 44 художников из Вроцлавской академии искусств. На открытии присутствовали польские художники, которые приняли участие в выставке.

"Выставка не имеет политического подтекста, ее идея только художественная - авторская интерпретация произведений художников, которые принимают в ней участие. По-украински пожелание "Сто лет" звучит как "Многая лета!". Таким образом мы хотели поздравить нашу страну. Надеюсь, что то, что приготовили участники, будет интересным украинскому зрителю", - отметил автор идеи и куратор выставки Войтек Пукоч.

После показа во Львове, выставку "Сто лет" покажут в Луцке и Каменце-Подольском. Во Львовском Дворце искусств выставка продлится до 6 июня 2018 года.

11 мая в львовском клубе! FESTrepublic состоится концерт группы Плач Иеремии в серии "Украинская Избранное". Это третий мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинская избранное".

Автор: Ольга Васьків
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