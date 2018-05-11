На выставку "100 лет!" привезли 102 работы польских художников

Фото: Ольга Васькив

10 мая во Львовском Дворце искусств открыли польскую художественную выставку "Сто лет". Выставка посвящена 100-летию независимости Республики Польша.

Вроцлавская академия искусств имени Евгениуша Гепперта - польский вуз, который славится известными выпускниками и сильным центром преподавательского состава. Именно профессора, преподаватели, аспиранты Академии подготовили выставку "Сто лет". Это художественные работы - от абстракции, графики, реализма к фотографии, рисунка, скульптуры и инсталляции. Во Львове выставка проходит под патронатом Генерального консульства Республики Польша во Львове.

"Вроцлав - это город, который необычным способом связано со Львовом, львовянами. Я его иногда называю вице-Львову. Польские львовяне сюда попали после Второй мировой войны, когда границы Польши были изменены. И поэтому Львов имеет с Вроцлавом чрезвычайно близкие связи. Кроме того, наши две художественные институты имеют тесное сотрудничество. Это прекрасно, что львовяне смогут познакомиться с художественным миром Вроцлава. Ведь этот город, на художественную жизнь которого влияли разные культуры - и польские, чешские, немецкие, еврейские традиции ", - говорит Генеральный консул Республики Польша во Львове Рафал Вольский.

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Во Львов привезли 102 произведения 44 художников из Вроцлавской академии искусств. На открытии присутствовали польские художники, которые приняли участие в выставке.

"Выставка не имеет политического подтекста, ее идея только художественная - авторская интерпретация произведений художников, которые принимают в ней участие. По-украински пожелание "Сто лет" звучит как "Многая лета!". Таким образом мы хотели поздравить нашу страну. Надеюсь, что то, что приготовили участники, будет интересным украинскому зрителю", - отметил автор идеи и куратор выставки Войтек Пукоч.

После показа во Львове, выставку "Сто лет" покажут в Луцке и Каменце-Подольском. Во Львовском Дворце искусств выставка продлится до 6 июня 2018 года.

11 мая в львовском клубе! FESTrepublic состоится концерт группы Плач Иеремии в серии "Украинская Избранное". Это третий мероприятие из серии концертов культовых украинских исполнителей "Украинская избранное".