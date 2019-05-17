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пятница, 17 мая 2019 16:37

На "Виртуозах" выступят сестры Пасичник

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На &quot;Виртуозах&quot; выступят сестры Пасичник
Сестры Ольга и Наталья Пасечник выступят на фестивале музыкального искусства "Виртуозы". Фото пресс-службы фестиваля.

В рамках 38-го Международного фестиваля музыкального искусства "Виртуозы" 19 мая в 17.00 будут выступать сестры Пасичник.

Ольга Пасечник - обладательница волшебного сопрано. Певица точно и тонко передает голосом всю многогранность и глубину своих оперных партий, которых в репертуаре певицы более четырех десятков. Есть солисткой самых известных оперных театров мира. В частности, Theatre des Champs Elysees, Opera Garnier, Opera Bastille в Париже, Théâtre Royal de la Monnaie в Брюсселе, Teatro Real в Мадрид, Bayerische Staatsoper в Мюнхене, Komische Oper Berlin, Theater an der Wien в Вена, Grand Théâtre de Geneve в Женеве и Национальной оперы в Хельсинки и Варшаве и многие другие.

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Наталья Пасечник - пианистка, лауреат международных конкурсов. Проводит колоссальную работу по развитию культуры и искусства. Основательница и директор Украинского Института в Швеции, основательница и артистический директор музыкального фестиваля в Швеции "Переосмысливая Европу". В 2017-м была награждена престижной премией культуры города Стокгольм за ее вклад в культурную жизнь города.

На концерте сестер Пасечник во Львовской филармонии прозвучат жемчужины европейского романтизма. Произведения Феликса Мендельсона Бартольди - Увертюра "Сказка о прекрасной Мелузина" "Infelice", концертная ария для сопрано с оркестром, соч. 94 Симфония для струнного оркестра № 10 си минор Концерт для фортепиано с оркестром ля минор. Также впервые в Украине прозвучат Вариации на шведскую тему легендарного Мирослава Скорика.

8 мая во Львовской галерее "Сатирикон" открыли выставку карикатур Владимира Казаневского "Ватные колени".

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