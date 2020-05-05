На украинском языке издадут полное собрание прозы основателя детектива

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1593
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 918
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1404
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1152
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1827
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1575
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3555
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2421
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4824
Фото
Все фото
8
8
25
15
7
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Коцюбинский искал темы в церкви и на ярмарках
Видео
Все видео
Умер основатель группы "Ласковый май"
Умер основатель группы "Ласковый май"
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
"Золото Карпат": рэпер выпустил клип о львовских артефактах искусства, которые исчезают
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Столичный цирк обнародовал архивы с невероятными выступлениями
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Лучшую украинскую документалку года выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Экранизацию украинского эротического романа выложили в свободный доступ
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1062
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3618
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2520
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1575
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2020
Просмотров: 387
Так не буває
Наша багатоповерхівка височить над приватним сектором. Перші тижні на карантині із заздрістю зиркаю з балкона, як тамтешня дітвора ганяє м'яч у ...
среда, 06 мая 2020 04:45

На украинском языке издадут полное собрание прозы основателя детектива

  Комментировать
Автор: facebook.com
  17 произведений вошли в первый том полного собрания прозы Эдгара Аллана По. Выйдет в "Издательстве Жупанского"
17 произведений вошли в первый том полного собрания прозы Эдгара Аллана По. Выйдет в "Издательстве Жупанского"

На украинском языке выйдет полное собрание прозы американского писателя Эдгара Аллана По в двух томах. Книги выпустит "Издательство Жупанского".

"Эдгар По считается основателем жанров детектива, научной фантастики и хоррора. Впрочем, самыми известными его произведениями являются рассказы и стихи, написанные в так называемом готическом жанре - смеси романтизма, мистики и хоррора. Именно По мы обязаны выведению химерной прозы во всем ее разнообразии на кардинально другой эстетический уровень. И именно его творчество оказала определяющее влияние на многих писателей, поэтов, музыкантов и художников. А другой знаменитый представитель литературы химерного и потустороннего, Говард Филлипс Лавкрафт, называл По свои литературным наставником, без которого не было бы большинства его произведений.

В основе сюжетов Эдгара По лежат загадочные, мистические и необычные события, находящиеся за чертой обычных жизненных опытов. Его интересует тема смерти, ее загадочность и принципиальная непознаваемость. А также скорбно-трагические настроения, присущие направлению романтизма. Несмотря на то, что при жизни По был более известен как литературный критик, в мировой канон он вошел именно как воспеватель загадочного, потустороннего, романтического и трагического.

В первый том полного собрания прозы вошли произведения, написанные в период 1832-1838 годов. От первого рассказа в жанре хоррор "Метценгерштайн" и до известных классических "Рукопись, найденная в бутылке", "Береника", "Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля", "Король Чума". А также самое загадочное его произведение, над интерпретацией которого до сих пор бьются исследователи творчества писателя - роман "Рассказ Артура Гордона Пима из Нантакета", - говорится в анонсе на странице издательства в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие романы об украинской истории

Большинство переводов в издании - новые. Над ними работали Остап Украинец и Екатерина Дудка. Также использованы переводы отдельных рассказов, выполненные Ростиславом Доценко и Еленой Фешовец.

Книга содержит иллюстрации Лины Квитки.

В предпродаже первый том прозы Эдгара По будет стоить 150 грн. Розничная цена будет 200 грн.

Автор: facebook.com
  На одной из иллюстраций к изданию авторства Лины Квитки изображены специальные емкости, в которых в викторианские времена хранились слезы скорби по умершим
На одной из иллюстраций к изданию авторства Лины Квитки изображены специальные емкости, в которых в викторианские времена хранились слезы скорби по умершим

Выход второго тома произведений Эдгара По запланирован на следующий год. Оба издадут в серии "Мастера готической прозы", в рамках которой вышли три тома полного собрания Говарда Лавкрафта, а также произведения Роберта Чемберса, Абрахама Меррита и Амброуза Бирса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На украинском языке издадут полное собрание прозы основателя детектива». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
11
 Просмотров: 47785
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 22347
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 20979
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери
Брат убил отца и бабушку: что известно о родственниках женщины, которая гуляла с головой дочери Просмотров: 14122
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
Украинцы рассказали, как добираются на работу за границу
 1 Просмотров: 12231
Культура
Олег Скрипка приглашает на онлайн-вечерницы Маёвки-Гаивки
Олег Скрипка приглашает на онлайн-вечерницы Маёвки-Гаивки
 Просмотров: 81
Go_A споют в шоу "Чествование песен Евровидения"
Go_A споют в шоу "Чествование песен Евровидения" Просмотров: 90
Илон Маск отправит Тома Круза в космос для съемок нового боевика
Илон Маск отправит Тома Круза в космос для съемок нового боевика Просмотров: 243
Названы лауреаты Пулитцеровской премии-2020. Фото: скриншот с видео
Названы лауреаты Пулитцеровской премии-2020. Фото: скриншот с видео Просмотров: 171
Назвали режиссера новых "Звездных войн"
Назвали режиссера новых "Звездных войн" Просмотров: 243
Больше всего комментируют
10
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
5
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
3
У Зеленского вновь заговорили о представителях Донбасса
3
Почему в Зеленского держится высокий рейтинг
2
Украинцам планируют поднять цены на электроэнергию: подробности
Голосов: 271
Голосование Кто должен получить национальную кинопремию "Золота дзиґа" за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Вулкан
  • Гуцулка Ксеня
  • Домой
  • Мои мысли тихие
  • Поет Ивано-Франковсктеплокоммунэнерго
  • Другой фильм
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua