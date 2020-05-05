На украинском языке издадут полное собрание прозы основателя детектива

Автор: facebook.com 17 произведений вошли в первый том полного собрания прозы Эдгара Аллана По. Выйдет в "Издательстве Жупанского"

На украинском языке выйдет полное собрание прозы американского писателя Эдгара Аллана По в двух томах. Книги выпустит "Издательство Жупанского".

"Эдгар По считается основателем жанров детектива, научной фантастики и хоррора. Впрочем, самыми известными его произведениями являются рассказы и стихи, написанные в так называемом готическом жанре - смеси романтизма, мистики и хоррора. Именно По мы обязаны выведению химерной прозы во всем ее разнообразии на кардинально другой эстетический уровень. И именно его творчество оказала определяющее влияние на многих писателей, поэтов, музыкантов и художников. А другой знаменитый представитель литературы химерного и потустороннего, Говард Филлипс Лавкрафт, называл По свои литературным наставником, без которого не было бы большинства его произведений.

В основе сюжетов Эдгара По лежат загадочные, мистические и необычные события, находящиеся за чертой обычных жизненных опытов. Его интересует тема смерти, ее загадочность и принципиальная непознаваемость. А также скорбно-трагические настроения, присущие направлению романтизма. Несмотря на то, что при жизни По был более известен как литературный критик, в мировой канон он вошел именно как воспеватель загадочного, потустороннего, романтического и трагического.

В первый том полного собрания прозы вошли произведения, написанные в период 1832-1838 годов. От первого рассказа в жанре хоррор "Метценгерштайн" и до известных классических "Рукопись, найденная в бутылке", "Береника", "Необыкновенное приключение некоего Ганса Пфааля", "Король Чума". А также самое загадочное его произведение, над интерпретацией которого до сих пор бьются исследователи творчества писателя - роман "Рассказ Артура Гордона Пима из Нантакета", - говорится в анонсе на странице издательства в Facebook.

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Большинство переводов в издании - новые. Над ними работали Остап Украинец и Екатерина Дудка. Также использованы переводы отдельных рассказов, выполненные Ростиславом Доценко и Еленой Фешовец.

Книга содержит иллюстрации Лины Квитки.

В предпродаже первый том прозы Эдгара По будет стоить 150 грн. Розничная цена будет 200 грн.

Автор: facebook.com На одной из иллюстраций к изданию авторства Лины Квитки изображены специальные емкости, в которых в викторианские времена хранились слезы скорби по умершим

Выход второго тома произведений Эдгара По запланирован на следующий год. Оба издадут в серии "Мастера готической прозы", в рамках которой вышли три тома полного собрания Говарда Лавкрафта, а также произведения Роберта Чемберса, Абрахама Меррита и Амброуза Бирса.